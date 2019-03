LA PRENSA (Chimborazo) En la Asamblea se decide sobre límites

El Tribunal Contencioso Administrativo, el jueves, emitió su sentencia sobre el conflicto de límites que tiene nuestra provincia con la vecina sureña Cañar

Explicación. Tránsito Lluco, viceprefecta de Chimborazo, recordó que fue el expresidente de la República, Rafael Correa, quien emitió el Decreto Ejecutivo 1359 con el que se definían los límites entre Chimborazo y Cañar, conel que el territorio chimboracense perdía un total de 65.032 hectáreas. “El contenido de este decreto era desfavorable para nosotros, porque perdíamos Guangras y Juval, y pasaban al territorio de Cañar”, dio a conocer Tránsito Lluco.



Caso. Es por ello que, desde el Consejo Provincial se presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, organismo que finalmente ayer se pronunció y dejó sin efecto dicho decreto. “Eso es bastante importante, pero también el trámite, que fue presentado en la Corte Constitucional, continúa. Pero sí es un buen precedente, porque la Corte está conociendo este caso en torno a la afectación del contenido del decreto que ahora ha quedado sin efecto. Hay un buen escenario”, enfatizó la viceprefecta provincial.

Límites. Marco Murillo, quien fue parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos en la Asamblea Nacional, explicó que en una subcomisión se analizó el informe de la Comisión de Límites que no estaba sustentado, por ello se eliminaron varios artículos y se introdujo una transitoria en la que se solicitaba que se establezcan varios mecanismos para la solución de conflictos y que, si no hay una solución, se haga una consulta popular. Ya en lo que tiene que ver a la decisión del Contencioso, Murillo explicó que esta sentencia es un nuevo elemento que puede servir en la Asamblea Nacional para, en los debates, ratificar el tema de nulidad. “La Asamblea tiene la facultad de aprobar o modificar los proyectos de ley. Se escuchó a todos los actores y se revisaron todas las pruebas. Hoy está en manos de la Asamblea. Así como pueden decir sí, pueden decir no. Todavía no está solucionado el problema”, finalizó Murillo.