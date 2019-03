Carlos Pólit iniciará acciones legales contra periodista de Miami Herald por afectar a su honra y tranquilidad

El diario norteamericano publicó una investigación en la que señala al Excontralor ecuatoriano y a su hijo por tener costosas propiedades en Miami A través de su cuenta en Twitter, el excontralor general del Estado, Carlos Pólit Faggioni, rechazó el artículo publicado en el diario estadounidense, Miami Herald, en el que se habla de que su hijo, John, estaría relacionado con varias propiedades millonarias en Miami, pese a que ambos están asociados al caso de corrupción de ODEBRECHT. Además, anunció que iniciará acciones legales en contra del periodista que escribió la nota porque la misma "afecta a su honra y tranquilidad", así como la de su familia.

“Rechazo las interpretaciones a nota publicada hoy en el portal del Miami Herald, donde se insinúa, sin prueba alguna, que mi hijo John es propietario de lujosas mansiones en Estados Unidos”, inició diciendo el exfuncionario ecuatoriano.

Aclaró además, que dicho material no fue publicado en la edición impresa del medio, sino solo en la digital, pero que carece de rigurosidad periodística porque no exhibe documentos. “Todo lo contrario: Ahí mismo se afirma que las autoridades de EE.UU. no tienen ningún conflicto conmigo o con miembros de mi familia”.

“Mi hijo John no es propietario de ninguna propiedad. Los bienes que tiene son fruto de su trabajo. Este es un esfuerzo más de involucrarme en el escándalo de Odebrecht; como no me han encontrado nada, ahora van por mi familia”, puntualizó.

Por lo que adelantó que iniciará acciones legales en contra del periodista Kevin Hall, quien firmó el artículo en mención. “Afecta la honra y tranquilidad de mi familia, cuyos miembros trabajan en Estados Unidos de manera honesta y responsable”.

“Si se pretende insinuar que alguien está lavando activos en EEUU se debe tener algún tipo de prueba. Este remedo de nota periodística no hace nada, solo cuenta que fuimos condenados en ECU en primera instancia y que tenemos propiedades en EEUU. Es irresponsabilidad y difamación”, añadió.

(JPM)

Fuentes: Twitter Carlos Pólit Faggioni – Ecuadorinmediato.com