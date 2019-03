WikiLeaks "nunca ha difundido, ni publicado comunicados e imágenes de la vida privada del Presidente Moreno"

Así lo hizo conocer, en una misiva publicada a través de la cuenta en Twitter de este portal, el excónsul del Ecuador en el Reino Unido, Fidel Narváez En respuesta a un artículo publicado por diario El Telégrafo, titulado "Assange puede ser indagado por hackeo por la Fiscalía"; el excónsul del Ecuador en el Reino Unido, Fidel Narváez, envió una carta al director Editorial del medio, Fernando Larenas, aclarando y desmintiendo algunas afirmaciones de la noticia, entre ellas, que el portal WikiLeaks "nunca ha difundido, ni publicado, comunicados e imágenes de la vida privada del presidente Lenín Moreno".

A continuación exponemos, íntegramente, la misiva remitida a diario El Telégrafo y que fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter de WikiLeaks:

Carta pública a El Telégrafo

Re: Assange puede ser indagado por hackeo por la Fiscalía

Sr. Fernando Larenas

Director editorial - Diario El Telégrafo



Me refiero al reporte Assange puede ser indagado por hackeo por la Fiscalía(https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/fiscalia-indagacion-assange-hackeo) publicado hoy 28 de marzo 2019, que contiene aseveraciones falsas.



El diario asevera: “El australiano fundó el portal WikiLeaks, que en los últimos días difundió comunicados e imágenes de la vida privada del presidente Lenín Moreno... Las filtraciones realizadas por WikiLeaks sobre comunicaciones electrónicas del presidente Lenín Moreno motivarán acciones legales, en el plano internacional…” FALSO. El portal de Wikileaks nunca ha difundido, ni publicado, comunicados e imágenes de la vida privada del presidente Lenín Moreno. ¿Puede El Telégrafo demostrar tamaña mentira? Wikileaks tiene un solo portal, con más de 10 millones de documentos publicados sobre decenas de países. ¿Dónde están las comunicaciones aducidas por el diario?



Wikileaks emitió un único tweet (https://mobile.twitter.com/wikileaks/status/1110283469349896193), el 25 de marzo de 2019, que dice textualmente: “Se abrió una investigación de corrupción contra el presidente de Ecuador, Moreno, luego de que supuestamente se publicaran contenidos filtrados de su iPhone (Whatsapp, Telegram) y Gmail. El New York Times informó que Moreno intentó vender a Assange a los Estados Unidos para el alivio de la deuda. http://inapapers.org/”



El texto del tweet es absolutamente claro y se refiere al escándalo INApapers, tristemente público desde hace más de un mes, iniciado por el medio digital La Fuente y luego ampliado con reveladores detalles por la página web inapapers.org. Ninguna de esa publicaciones tiene nada que ver con Wikileaks, menos aún con Julián Assange, quien no es editor de Wikileaks desde hace meses.



El Telégrafo dice: “Estas filtraciones contienen supuestos comunicados del Mandatario donde asegura que intentó “vender” a Estados Unidos la custodia de Assange, así como imágenes de la vida privada de la familia Moreno-González.” FALSO. ¿Puede el Telégrafo mostrar una sola filtración de WIKILEAKS con ese supuesto comunicado? ¿Puede el Telégrafo mostrar una sola filtración de WIKILEAKS con alguna imagen de la familia del presidente?



El tweet de Wikileaks hace referencia a un artículo del New York Times, que es quien asevera que el presidente discutió en esos términos la entrega de Assange. ¿Será que la fiscalía se anima a indagar al New York Times?



Es absurdo que el gobierno de Lenin Moreno pretenda vincular a Assange con publicaciones de páginas totalmente ajenas a Wikileaks, o con contenidos del New York Times, y resultaría ridículo que la fiscalía investigue una “filtración” que no existe, sino solo en la noticia falsa publicada por el diario que usted dirige.



No es la primera vez que El Telégrafo le hace coro a los atropellos del gobierno en el tema. Como en su editorial del 28 de octubre 2018, “El Gato de Assange”, donde descaradamente miente afirmando que Assange recibe “demasiadas visitas”, o que el Ecuador habría pagado por la comida de una mascota.



Hace un año exacto desde que el gobierno de Lenín Moreno ha aislado a un régimen cuasi carcelario a Julián Assange, quien desde entonces no ha emitido ni un solo tweet. El gobierno está buscando un pretexto para terminar el asilo de Julián y prepara las condiciones para someterle al país a una humillación histórica.



El Gobierno de Lenin Moreno, en lugar de aclarar el gravísimo escándalo de INApapers, quiere poner como “chivo expiatorio” a un refugiado político, incumpliendo sus obligaciones internacionales de protegerlo. Del gobierno se puede esperar ya cualquier cosa, pero respecto a las reiteradas mentiras del diario supuestamente “público” me pregunto ¿puede caer más bajo?.



Por respeto a sus lectores, cuyos impuestos pagan su salario, solicito a usted la publicación de esta carta.



Fidel Narváez

Ex Cónsul del Ecuador en el Reino Unido

Julian Assange para ser arrestado? Los medios estatales ecuatorianos sugieren que Assange debería ser arrestado por exponer a la presunta corrupción en el mar en la familia del presidente [@INAPapers]. Sólo un problema... https://t.co/8wKDShKEFR @elcomerciocom @el_telegrafo — WikiLeaks (@wikileaks) 28 de marzo de 2019

(JPM)

Fuente: Twitter WikiLeaks

Ecuadorinmediato.com