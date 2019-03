ESMERALDAS NEWS (Esmeraldas) Concejal Miguel Ruiz asegura que lo pretenden presionar

Respondió a lo manifestado por uno de los abogados del sector Amarales que fue afectado hace unos años por una inundación que causó daños a varias propiedades

ESMERALDAS

El concejal Miguel Ruiz, respondió a lo manifestado por uno de los abogados del sector Amarales que fue afectado hace unos años por una inundación que causó daños a varias propiedades.

El concejal reelecto, dijo que las declaraciones del abogado están entorpeciendo las investigaciones y aseguró que el tema Amarales es de carácter económico. Inicialmente, dijo, se les pidió un millón de dólares al Municipio y luego pidieron 400 mil.

Dijo que el Código de la Democracia en el artículo 108, establece que los candidatos gozan de fuero de corte hasta que se proclamen los resultados. Esto con relación a lo manifestado en el sentido que el concejal Ruiz sería detenido en las próximas horas.

Aclaró, que se está juzgando un supuesto delito contra el agua, pero aclaró que, en el caso de Amarales, se produjo la inundación debido al taponamiento de varias alcantarillas, luego de 3 días consecutivos de lluvias.

Agregó, que las personas que se dicen afectadas, trataron de cobrar al Municipio 1 millón de dólares por los daños, pedido que fue calificado como absurdo.

“Mi honra, mi dignidad pretende ser manchada por un abogado, este e, tercer abogado que representa a los habitantes de Amarales y no voy a permitir que se me trate de dañar la honra diciendo que me van a meter preso”, dijo.

Agregó que el Municipio no tiene competencia en el mantenimiento de las alcantarillas, ubicadas a lo largo de la carretera Esmeraldas a Camarones, las cuales colapsaron debido a las lluvias ocasionando una inundación en el sector Amarales.

“Iniciaron un juicio contra nosotros por esta inundación, por algo en lo que nada tenemos que ver, con un claro interés de sacar dinero al Municipio, dineros que son para las obras de los esmeraldeños, por eso no cedimos y nos enjuiciaron”, dijo.