Asamblea pide a la Corte Constitucional pronunciarse sobre despidos en Sucumbíos

Además, solicitan al Ministerio de Trabajo que realice el seguimiento respectivo de las separaciones que, hasta el momento, no han sido reincorporados a sus puestos Por unanimidad de los 83 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional exhortó a la Corte Constitucional realice un análisis jurídico sobre los despidos de trabajadores del Consejo Provincial de Sucumbíos, ocurrido en agosto de 2017. Además, que emita una resolución del caso.

El hemiciclo legislativo, además, resolvió pedir al Ministerio de Trabajo realice el seguimiento respectivo de las separaciones que hasta el momento no han sido reincorporados a sus puestos, conforme la resolución del Tribunal de Arbitraje y Conciliación Regional Ibarra, de esta misma cartera de Estado.

Yofre Poma, asambleísta proponente, indicó que los trabajadores fueron despedidos de manera ilegítima y en su argumentación hizo referencia al derecho universal al trabajo y al acceso a una justicia eficiente y oportuna. También habló de otros problemas laborales que existen en la provincia, como el caso de quienes no reciben las utilidades de Sinohidro.

Para el asambleísta Fredy Alarcón, nadie botó a los 86 trabajadores, nunca hubo una actitud hostil de parte del gobierno provincial, pues eran 175 servidores que por error del jurídico les contrataron bajo el Código de Trabajo, cuando esto no estaba permitido desde 2015.

Expuso que se hizo una reunión ampliada y la autoridad provincial dijo que tienen que cambiarles de contrato, en primera instancia aceptan y firman el nuevo contrato, de estos firman 89, los 86 no firman, deciden de manera voluntaria no hacerlo, porque sus abogados les dijeron que no firmen porque tienen derechos adquiridos y van a recibir más de 100 mil dólares.

