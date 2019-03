Ciudadanos castigaron en las urnas a la vieja política, afirma Javier Altamirano (AUDIO)

Audio Marzo 28- Javier Altamirano



"Ecuador, como sociedad, está aprendiendo y la gente ya no se come cuento fácilmente", acotó "Un candidato entregaba volantes para arrancar un ticket y darles casa y trabajo", contó Javier Altamirano, alcalde electo de Ambato, quien rechazó estas prácticas políticas durante la campaña electoral. "Eso caló en muchos ambateños para que se den cuenta que es la vieja práctica política y se castigó en las urnas", precisó Altamirano, al mencionar que su trabajo en la Alcaldía tiene una planificación, en el que se fortalecerá los procesos sociales, así como lograr una mayor prosperidad en el sector.

Expuso que tiene una carrera de 22 años de abogado, fue asesor, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Tecnológica Indoamérica y fue concejal de Ambato del periodo 2004-2008.

“Después de estos 25 o 40 años que vamos a cumplir en mayo, Ecuador como sociedad estamos aprendiendo, y la gente ya no se come cuento fácilmente”, señaló Altamirano, al precisar que hay ciertos politiqueros que “dicen lo que la gente quiere escuchar y hacen lo que la gente no les pidió que hagan”.

En su caso, manifestó que al momento de crear su movimiento político, la lista 63, a los ambateños les contaba que “el hambre no tiene ideología y que la responsabilidad es el denominador común, con lo que nos hemos identificado como un movimiento de centro”.

Considera que se deben fortalecer procesos sociales y esa es su perspectiva de trabajo para la Alcaldía de Ambato. “Estoy convencido que si no se planifica, no se puede administrar correctamente y por eso hay obras improvisadas”, acotó.

A criterio de Altamirano, se debe entregar unan hoja de ruta a los ambateños que les permita saber en dónde estamos y a dónde vamos.

En el tema económico, expuso que Ambato se ha caracterizado por ser emprendedor comercial, pequeño, mediano o grande.

“Se le dice al ambateño que si encuentra en la calle una piedra la vende. Desde ese punto de vista no está mal la economía en la ciudad, pero si hay problemas que si es que se los logra solventar podrían mejor las condiciones de la ciudad”. Altamirano aseguró que sí se podría conseguir mayor prosperidad en el sector.

También se refirió al turismo y aseguró, “Ambato no tiene una imagen turística que sea atractiva para el resto de hermanos del país, como por ejemplo sí la tiene Quito, Guayaquil, Cuenca, entre otros”.

“Tenemos a Ambato como el eje central de comercio y la tierra de la frutas y de las flores. Lo que estamos pensando es tratar de unir esos conceptos para generar el turismo”. Sobre temas de agricultura aseguró que es fuerte en ciertos sectores rurales de Ambato.

En el tema de la identidad, Altamirano, aseguró que esta se está perdiendo, “esto lo digo con mucha pena la gente ya no se hace cola para subir a los buses. Las obras de cemento son necesarias sí pero la pregunta es qué es lo diferente y eso es lo que queremos hacer buscando recuperar nuestra identidad”.

En tema del transporte público aseguró que es un problema grave en la ciudad. “Ambato tiene cales pequeñas además que existen tres plataformas. La interconectividad no es tan fácil pero sí existen mecanismo para generar soluciones integrales que permitan generar la fluidez de Ambato”.

Altamirano comentó que las unidades del transporte público son buenas y nuevas. “Pero podrían estar mejor atendidas por los transportistas y analizar un tema de la caja común. Es necesario retomarlo, hay que cambiar las cosas porque hay personas que no logran legar a sus sitios en ciertos momentos y deben tomar dos o tres líneas de buses”.

Sobre un nuevo modelo de gestión, “pienso que es necesario acoplarse a modelos de gestión, es necesario que todas las autoridades se acerquen a conversar e identificar cuáles son las necesidades comunes y podamos fortalecernos para que los diálogos con el Gobierno central sean mucho más fluidos”.

Altamirano hizo la promesa de un Ambato ordenado, planificado y solidario.

(PP-BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato