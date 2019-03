Carlos Pólit y su hijo, "atados" a propiedades costosas en Miami, denuncia el Miami Herald

El medio estadounidense explicó que existiría una relación entre varios inmuebles y la familia del excontralor Por medio de una publicación el periódico Miami Herald publicó que Carlos Pólit, excontralor del Ecuador y quien está prófugo de las justicia junto con su hijo estaría "atado" o serían presunto propietarios de distintos inmuebles en Miami. El exfuncionario fue sentenciado en la justicia ecuatoriana por el delito de concusión.

Ecuadorinmediato tradujo el artículo de Miami Herald y puede leerlo en su totalidad a continuación realizado por Kevin Hall:

La familia del veterano peso pesado político ecuatoriano Carlos Pólit, sentenciada en casa por extorsionar a un gigante de la construcción con una huella masiva en Miami, está vinculada a al menos tres propiedades caras del sur de la Florida que se compraron directamente a través de compañías secretas.

Los registros públicos muestran que las propiedades, compradas colectivamente por casi $ 7 millones, están a nombre de las compañías de responsabilidad limitada de la Florida o LLC. Las compras se realizaron inicialmente en su totalidad, sin una hipoteca, lo que requeriría la divulgación de la propiedad.

Pero las hipotecas fueron posteriormente sacadas de las propiedades, copias de las cuales fueron obtenidas por McClatchy y el Miami Herald, y llevan el nombre del hijo del político, John C. Pólit, quien fue condenado en Ecuador el año pasado por ser cómplice de su padre por delitos de extorsión. Fueron condenados por ocultar dinero extorsionado a Odebrecht, una empresa de ingeniería brasileña cuyo soborno ahora admitido ha sacudido a Brasil y Ecuador.

Las LLC de Florida no requieren la divulgación de los verdaderos propietarios, y las vinculadas a las propiedades de Pólit tienen un elenco rotativo de directores y miembros administrativos, en su mayoría personas de Ecuador que residen en Miami, que confunden aún más la propiedad en los registros públicos.

El nombre de Carlos Pólit no aparece en ninguna de estas LLC, pero el contralor general de Ecuador huyó a Miami en 2017 antes de los cargos penales. Fue declarado fugitivo por Ecuador en junio de 2017, aunque su hijo, John, ha ido y viniendo entre MIami y Ecuador. Se hicieron intentos para llegar a los Pólits a través de visitas a propiedades de Miami, a sus socios comerciales y mediante llamadas telefónicas. Los asociados tomaron una tarjeta, hablaron brevemente, pero el padre y el hijo, quienes permanecen libres, no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios.

Los políticos de todo el hemisferio han buscado refugio en Miami durante mucho tiempo, y también han escondido fortunas aquí. La historia de la ciudad es uno de los vínculos geográficos y culturales con América Latina y el Caribe. Y el mercado inmobiliario local está alimentado por el dinero de la región y, cada vez más, de Rusia y sus alrededores.

El ejemplo más reciente fue el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien había vivido en una finca costera de $ 8 millones en Coral Gables y fue extraditado en junio pasado para enfrentar cargos de corrupción en su hogar.

A principios de marzo, el Departamento de Justicia anunció un grupo de trabajo para combatir el uso del dinero ilícito que fluye en los bienes raíces de Miami, especialmente a través de compras en efectivo y compañías fantasmas en el país y en el extranjero que ocultan la propiedad. Las LLC y las compañías shell offshore tienen usos comerciales legítimos, como mantener a los competidores a oscuras en una adquisición, pero también pueden ocultar una gran cantidad de actividades ilícitas.

La fuga masiva de documentos que condujo a la publicación en abril de 2016 de los llamados Papeles de Panamá mostró que las empresas y las élites políticas de Ecuador escondían sus fortunas en el mar.

El anciano Pólit, cuyo trabajo era vigilar las revelaciones financieras de los políticos, fue condenado en Ecuador en ausencia el pasado junio. Apareciendo en la CNN de Miami el año pasado, negó los cargos y dijo que fue víctima de un ajuste político.

Todas las compras de bienes raíces en Miami vinculadas a su familia fueron inicialmente llamadas compras en efectivo. Sin embargo, los documentos hipotecarios obtenidos por McClatchy y el Miami Herald muestran que el hijo de un político ecuatoriano con sede en Miami, John, más tarde recibió un nombre de las hipotecas emitidas en las tres propiedades.

Ninguna de las propiedades de Miami apareció en los esfuerzos de procesamiento de Ecuador contra los Pólit, que se enfocaron en los pagos a través de compañías ficticias en Panamá. No está claro si las autoridades sabían de las propiedades de la Florida.

Juan Carlos Sánchez, el subjefe de misión en la embajada de Ecuador en Washington, confirmó que su país ha pedido la extradición de Carlos Pólit. Pero dijo que no había tal solicitud en este momento para John Pólit, a pesar de su condena y su sentencia de tres años de prisión. El diplomático no pudo explicar cómo pudo ir y venir de Ecuador con la condena, refiriendo las llamadas a la oficina del fiscal en Quito.

La página de LinkedIn de John Pólit dijo que trabaja en bienes raíces en Ecuador. Pero un formulario de Divulgación Pública de Asesor de Inversiones muestra que Merrill Lynch en Miami lo incluyó como representante de asesores de inversiones desde mayo de 2012 hasta abril pasado, meses después de que se anunciara la condena.

Un informe más detallado de la Comisión de Valores e Intercambios preguntó si había cargos penales o condenas en su contra, y el informe presentado en abril pasado indicaba que no había, incluso aunque él y su padre habían sido acusados por primera vez en Ecuador durante el verano de 2017.

La Oficina de Regulación Financiera de la Florida le proporcionó a McClatchy un informe más completo que mostraba que John Pólit fue despedido de su cargo en Merrill Lynch el 20 de abril de 2018, por lo que se denomina abandono laboral. En los términos más simples, significa que dejó de presentarse para el trabajo, aunque no está claro cuándo comenzó. Dada su fecha de finalización, parece coincidir con sus problemas legales en Ecuador.

"No ha trabajado para la compañía desde abril de 2018", confirmó Bill Halldin, un portavoz del Banco de América que se negó a discutir los detalles del abandono laboral del asesor financiero. Halldin también se negó a discutir si Pólit había declarado actividades comerciales externas a su empleador. No hay evidencia de que el banco supiera de sus problemas legales en Ecuador.

Dos meses después de que Merrill Lynch despidió al hijo, los Pólits fueron ordenados por Ecuador en junio de 2018 para hacer una restitución de $ 40.4 millones. Carlos recibió una sentencia de seis años de prisión por extorsión, dos veces la sentencia de tres años que su hijo recibió como cómplice. Los fiscales en Ecuador alegaron que el anciano Pólit, mientras se desempeñaba como auditor principal de su país, solicitó a Odebrecht un soborno de $ 10.1 millones.

El vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, fue destituido de su cargo y condenado a fines de 2017 en un proceso separado de Odebrecht. La oficina de Odebrecht en Miami no ha sido implicada en las fechorías extranjeras. El sitio web de los EE. UU. Promociona proyectos aeroportuarios en Fort Lauderdale, Miami y Orlando y condominios y hoteles de gran altura en Miami Beach.

Desde 2016, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tratado de frustrar las compras anónimas en efectivo de bienes raíces en el sur de la Florida. La agencia creció preocupada porque el dinero de las actividades de la mafia, los traficantes de drogas y los funcionarios extranjeros corruptos estaba inundando el mercado inmobiliario de Miami.

“Realmente no tenemos ni idea de qué dinero extranjero está en el país. La gente asume que sabemos esto, pero no lo sabemos. Mi argumento es que deberíamos ", dijo Joshua Kirschenbaum, ex investigador de lavado de dinero de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de la agencia, que no estaba familiarizado con el asunto Pólit.

La iniciativa del Tesoro contra el lavado de dinero se centró en gran medida en las compras de propiedades por parte de compañías fantasmas, pero las propiedades vinculadas a Pólit subrayan cómo las LLC de la Florida ayudan a ocultar la propiedad. Aparte de las tres propiedades con hipotecas, hay al menos cuatro propiedades con los mismos gerentes y directores rotativos que aparecen vinculados a John Pólit, quien tiene más de 30 años.

Un político de carrera ahora en sus últimos años 60, Carlos Pólit comenzó en el ejército, y más tarde trabajó en la agencia nacional de aduanas. A principios de la década de 2000, fue secretario presidencial del presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, una especie de jefe de personal.

Los cables confidenciales del Departamento de Estado publicados por el grupo de transparencia WikiLeaks muestran que Pólit era un valioso confidente del Departamento de Estado y un conducto para que la administración Bush llegue al presidente de Ecuador en asuntos de interés regional y Cuba.

Posteriormente, Pólit se convirtió en Contralor General, y en 2017 Ecuador comenzó a publicar cierta información de divulgación sobre la riqueza de los políticos en un país sinónimo de corrupción crónica y golpes de estado.

Aunque los registros muestran que Pólit presentó revelaciones privadas que datan de 2003, el único registro público es para 2017 y enumera los activos declarados de alrededor de $ 1.7 millones y las deudas de $ 966,000. El documento no distingue si los activos están en Ecuador o en el extranjero. Dos voceros de la oficina del fiscal de Ecuador, Robert Carrera y Fátima Pérez, no respondieron llamadas y correos electrónicos repetidos.

¿Quién tiene que?

Carlos Pólit no aparece en ningún lugar en los registros de propiedad del Condado de Miami-Dade ni en los documentos de incorporación a la Florida. Tampoco Pólit habló sobre la fuente de financiamiento de las propiedades, pero la mayoría de estos miembros administradores y directores de las LLC de Florida son amigos de Facebook con John Pólit y entre ellos. En algunos casos, las cuentas de redes sociales ayudaron a enfocar las conexiones que no eran obvias en las búsquedas de registros corporativos.

Tres propiedades compradas llevan la firma del joven Pólit en los documentos hipotecarios posteriores. Son:

▪ 8112 Los Pinos Circle: esta lujosa mansión de $ 3.4 millones en Coral Gables fue comprada por completo en febrero de 2016. La compañía que compró la mansión - 8112 Los Pinos Cir, LLC - incluyó al joven amigo de Pólit en Facebook, Adrian Sanchez, un agente de bienes raíces en Miami. Como gerente de la LLC.

Semanas antes de que los Pólits se acusaran formalmente de extorsión en Ecuador en enero de 2018, John Pólit sacó una hipoteca de $ 1.7 millones para la propiedad de Los Pinos el 29 de diciembre de 2017. Está ubicada en el lujoso complejo Cocoplum, y el prestamista fue City National Banco de la Florida.

Pólit firmó el documento de la hipoteca como el único miembro de 8112 Los Pinos Cir, LLC, sin embargo, en los registros públicos de incorporación a la Florida no se encuentra en ningún documento público que lo enumere como director, gerente o agente registrado.

El primer agente registrado para la LLC, que rápidamente se convirtió en su miembro gerente, fue David Carrion-Levy. Es un agente de bienes raíces en Miami cuya biografía en línea lo describe como originario de la capital de negocios de Guayaquil, Ecuador, y cuya familia está involucrada en el desarrollo de propiedades internacionales. Carrión-Levy ha enumerado la propiedad para el agente de bienes raíces Sotheby's. Pero cuando fue contactado por teléfono, Carrión-Levy no ofreció una explicación sobre por qué está en los documentos corporativos o sobre su relación con su amigo de Facebook, John Pólit.

"No recuerdo nada de esto, no", dijo antes de colgar.

En 2017, Adrian Sánchez se convirtió en el agente comercial y miembro gerente de 8112 Los Pinos Cir, LLC, una designación que mantuvo en las presentaciones más recientes el año pasado.

Alcanzado por McClatchy, Sánchez dijo: "He trabajado con John en acuerdos de bienes raíces en el pasado. Nuestra relación ha sido la de corredor / cliente. Por esa razón, no me siento cómodo discutiendo nada, pero le invito a revisar todos los registros públicos que puedan estar disponibles en esas transacciones”.

▪ 1830 Coral Way: este pequeño edificio de oficinas cerca del centro de Miami fue comprado por $ 1.8 millones en 2013, pero en marzo de 2017, la compañía 1830 Coral Way LLC obtuvo una hipoteca de $ 1.6 millones para la propiedad. Adrian Sánchez fue catalogado como el agente registrado de la LLC durante su incorporación en septiembre de 2013, e incluyó una dirección comercial de 1820 SW Third Ave., el edificio adyacente que alberga una tintorería y está vinculado a Polit. Los registros de impuestos del condado de Miami-Dade muestran a John C. Pólit, una falta de ortografía aparente, que realiza pagos de 2015 a 2019 en nombre de Klinit Unlimited LLC. McClatchy visitó el edificio. Los empleados allí lo conocieron y dijeron que pasarían una tarjeta de presentación.

La hipoteca para 1830 Coral Way también provino de City National Bank, uno de los prestamistas más grandes de la Florida. Aunque la hipoteca era para 1830 Coral Way LLC, el garante del documento era John C. Pólit. Significa que era un co-firmante que estaba en el gancho de la gran hipoteca si la LLC anónima no cumplía con su préstamo.

Uno de los miembros administrativos de 1830 Coral Way LLC es José Luis Ycaza, quien además de este se encuentra en otras dos LLC de Florida. Esos dos no enumeran los Pólits, pero tienen directores que se encuentran en otras propiedades vinculadas a Pólit.

La página de LinkedIn de Ycaza lo describe como un consultor financiero con sede en Miami que desde mayo de 2018 ha tenido su propia empresa de gestión y desde abril de 2014 hasta la fecha ha trabajado para la sucursal de Merrill Lynch Wealth Management, con una lista de su domicilio en Brickell. El portavoz Halldin dijo que Ycaza era un cliente asociado, una posición de bajo nivel, de 2014 a 2015, pero que no ha trabajado para la compañía desde entonces.

Pero Ycaza tiene una fama más grande en el Ecuador. Fue presidente de la junta directiva del banco central de Ecuador de 2000 a 2002. En ese período de tiempo, dirigió la decisión del país de abandonar su moneda, el sucre, y de adoptar oficialmente el dólar estadounidense. Más tarde se unió a la junta directiva de las operaciones de Coca-Cola en Ecuador.

En la página final del documento de hipoteca, el gerente de la LLC, Federico Gómez, firmó la hipoteca. En los documentos de incorporación originales, Frederico Gómez figura como gerente y Adrian Sanchez es el agente que recibe los documentos para la compañía. Gómez es amigo de Facebook de Pólit y Sánchez, y la página de Facebook de Gómez muestra que realizó sus estudios universitarios en Guayaquil.

Las presentaciones más recientes en la División de Corporaciones de la Florida muestran que Quintessa Enterprises ahora es miembro administrativo de 1830 Coral Way LLC.

Pero la propia Quintessa es una compañía fantasma de Delaware, y los registros de impuestos de franquicia allí obtenidos por McClatchy y The Herald muestran a Ycaza como su fundador y gerente, con la misma dirección de correo de Miami que Florida LLC.

La dirección comercial original de Quintessa en el momento de su creación en marzo de 2016 era otro edificio que se pensaba que estaba vinculado a los Pólits, 1900 SW 22nd St., o Coral Way.

McClatchy fue a la gran oficina de Ycaza en ese edificio y luego lo esperó en el vestíbulo. Huyó por las escaleras cuando se acercó, pero se detuvo y habló brevemente.

"Es un asunto legal, está siendo litigado por lo que no puedo darle una entrevista", dijo, sin decir si el litigio fue en los Estados Unidos o Ecuador, o sobre qué.

Más tarde, por teléfono, dijo que no podía discutir el negocio de los clientes al negarse a decir si era el propietario de los edificios o negocios para los cuales él o Quintessa aparecen. Ycaza confirmó que ya no trabaja para Merrill Lynch, a pesar de que su perfil de LinkedIn dice lo contrario.

▪ 1902 SW 22nd St : El pequeño edificio de oficinas cerca del centro de Miami se compró totalmente en junio de 2016 por $ 2.67 millones. Pero el 7 de diciembre de 2016, 1900 Office Building LLC registró una hipoteca de $ 1.5 millones para la propiedad. El prestamista, como fue el caso con los otros préstamos, fue City National Bank, y John Pólit aparece como el garante, lo que significa que está en el gancho si la LLC falla. La LLC se creó un mes antes de la compra, el 16 de mayo de 2016. Los garantes no son oficialmente el comprador.

Tamara Devos fue la primera administradora de esta LLC y también firmó el documento de la hipoteca. Sus perfiles en redes sociales la conectan con Pólit y muestran que es hija de una ciudadana belga que durante décadas trabajó como ejecutiva de extracción de diamantes en Venezuela y otras naciones en desarrollo.

Devos tiene un escritorio en la oficina de Ycaza en este edificio, y los inquilinos en una propiedad de West Brickell para los cuales los ecuatorianos conectados con Pólit aparecen en los documentos de la LLC, dicen que envían sus cheques de alquiler a Devos.

"No soy propietario", dijo Ycaza sobre el edificio desde donde trabaja, y se describió a sí mismo como un consultor financiero con clientes en Europa y en todo el mundo. Dijo que no es un socio comercial de Pólits, pero también dijo que conocía a John desde que su hijo estaba a la altura de las rodillas.

Entre las propiedades que aparecen vinculadas a la familia Pólit en virtud de los directores y gerentes compartidos se encuentra un gran almacén en el área del aeropuerto en 4101 NW 77th Ave., que incluye una sala de exposición de mármol y otros materiales de construcción y cuenta con un piano de cola.

La propiedad pertenece a Arhus Real Estate LLC, cuyo primer gerente fue Gustavo Chávez, quien aparece en los documentos de al menos dos propiedades vinculadas a Pólit. Los documentos corporativos más recientes muestran a Quintessa Enterprises Inc., la compañía asociada con Ycaza, como su gerente.

Cuando McClatchy visitó el almacén del aeropuerto, allí estaba Benjamin Rosen, director de otra compañía vinculada a Polit, 191 SW 12th St. LLC, que posee un pequeño edificio de apartamentos rodeado de nuevos edificios altos de West Brickell.

"No voy a comentar nada de eso", dijo Rosen cuando se le preguntó sobre quién es el propietario del almacén y otras LLC de Florida. Tomó una tarjeta de visita y dijo que la compartiría con el joven Pólit. (BGV)

Fuente: Miami Herald/ Ecuadorinmediato

