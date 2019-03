Rafael Correa: "Con la ridiculez contra IPPE evidenciaron que supuesta lucha anticorrupción es una burda persecución política"

"No tienen de qué acusarnos", reaccionó el Expresidente de la República Luego de que la Fiscalía anunciara que no investigará el supuesto desvío de fondos desde Venezuela a Ecuador, denunciado por el secretario Anticorrupción, Iván Granda, el expresidente de la República, Rafael Correa, quien también era señalado en esta acusación; reaccionó a través de su cuenta en Twitter: "Con la ridiculez contra el IPPE evidenciaron, una vez más, que la supuesta lucha ‘anticorrupción’ es tan solo una burda persecución política, y que no tienen de qué acusarnos. ¡Sigan buscando!".