Antonio Ricaurte (VIVE): Quito votó contra la burguesía que quiso poner candidatos representativos para su sector (AUDIO)

Audio Marzo 27 - Antonio Ricaurte



Expuso que fue evidente el crecimiento "gigantesco" de la lista 5 en la ciudad, así como en otras partes del país El exconcejal de Quito, Antonio Ricaurte, reveló haber sido "marginado" de la campaña para la Alcaldía de la capital, de Paco Moncayo; así como de la Prefectura de Pichincha, de Juan Zapata; pese a que VIVE, movimiento del cual es militante, hizo alianza con la Izquierda Democrática (ID) y Democracia Sí, para conseguir la ganancia. Además, manifestó que la clase media o media-alta, cada vez es menor y considera que esa "pequeña burguesía" se dividió la votación entre Paco Moncayo y César Montufar. "Se olvidan que Quito es correísta", aseguró.

“Tenemos que centrarnos en la realidad de lo que piensa y siente la ciudadanía. Lastimosamente, quienes hacemos política y los grupos de poder político, económico, mediático y las élites burguesas de la ciudad de Quito piensan que lo que se dice y se siente, desde su óptica, es la verdad universal y eso no ocurre”, criticó.

Para Ricaurte, las opiniones en redes sociales han sido percibidas, por muchos sectores, como la realidad del país. Sin embargo, indicó, hay que tomar en cuenta que la ciudad de Quito es popular, no es burguesa, no es de clase alta, de los círculos de poder. “En el sur, en el norte, en las parroquias y en el centro es popular”.

“Necesitamos sintonizar con el clamor popular de las grandes mayorías, no solamente para servir, sino para actuar políticamente y para llegar a esta ciudad que tanto anhela tener representatividad. La ciudad de Quito está cansada de los ataques, infamias, de que las élites burguesas pongan falsos representantes para que represente a este conglomerado social”, reflexionó.

Para el político, Quito votó, en estas elecciones, en contra de la burguesía que quiso poner candidatos representativos para su sector. Sin embargo, VIVE apoyó la candidatura de Paco Moncayo y Juan Zapata, para la Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha, respectivamente.

“Nosotros hicimos una alianza con un sector del socialismo democrático, al cual nos pertenecemos, y con convicción de apoyar a un candidato, con conocimiento, con capacidad, con experiencia que hizo, tal vez, la mejor Alcaldía que se ha hecho en la ciudad capital”, comentó.

Pero confesó nunca haber llegado a conversar con Moncayo durante toda la campaña. “Todas las reuniones se hicieron excluyéndome, haciéndome a un lado, marginándome y yo, militante del movimiento VIVE, me concentré en el apoyo a los candidatos de mi organización y en la campaña en el sur de Quito, con el compañero Mario Granda, presidente y concejal reelecto”.

“Si es que a mí me marginaron, si me hicieron a un lado, entonces ¿por qué iba a inmiscuirme en una campaña que ya no me pertenecía, a la Alcaldía de Quito y peor a la Prefectura de Pichincha? No sé quién me hizo a un lado, me imagino que su grupo, no lo sé, no lo he investigado. Un par de llamadas que hice al capitán Juan Zapata, también para exponerle algunos puntos de vista, fueron rechazadas, no me contestó el teléfono. En alguna ocasión quedamos en reunirnos, pero nunca se dio”, lamentó.

Admitió que VIVE apoyó las postulaciones de Moncayo y Zapata, pero remarcó que, en ninguna de las dos estuvo inmiscuido. “Nosotros tuvimos la buena fe de llamar al capitán Zapata de tratar de conversar un tejido político más amplio, un trabajo más extenso, comentarle de algunos temas que nosotros creíamos que estaban sucediendo y que podían suceder, pero también tuvo la misma actitud de concentrarse, cerrarse con su grupo y en su espacio y de no recibirnos”.

Expuso que en encuestas que mantenían, era el crecimiento “gigantesco” de la lista 5 en Quito. “De haber estado la alianza 12-61 arriba, pasa a estar abajo en la lista de concejales”, afirmó, al precisar que subía Jorge Yunda, virtual alcalde de Quito, así como Luisa Maldonado y caí Paco Moncayo y Juan Zapata.

El 45% de población, dijo, no había decidido su voto el día anterior. “No era así, ya habían decidido, pero ocultaban por quién votar”, acotó.

La clase media- media alta, cada vez es menor, señaló Ricaurte, quien mencionó que este grupo va hacia quién encarna “el odio visceral hacia Rafael Correa”. Considera que esa “pequeña burguesía” se divide la votación entre Paco Moncayo y César Montufar. “Se olvidan que Quito es correísta”, aseguró.

Manifestó que en la votación de Quito, Pichincha y Manabí se refleja la presencia del expresidente Rafael Correa. “Los opositores han sido los que más campaña han hecho por Rafael Correa, porque le han atacado todos los días, le han enjuiciado por todo. Han sido jefes de campaña y ahí está el resultado de las elecciones”, afirmó.

Espera que se maneje de una manera adecuada el Concejo Metropolitano de Quito y el trabajo con Yunda, al tener el correísmo varios de sus concejales.

(JPM-PP)

EcuadorInmediato.com