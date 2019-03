Amapola Naranjo: "Ahora ejercer el rol de fiscalización es estar en contra del Presidente Moreno" (AUDIO)

Audio AMAPOLA NARANJO - EL PODER DE LA PALABRA



Legisladora advirtió que Elizabeth Cabezas inició acciones legales contra Ronny Aleaga por pedir que se investigue supuestos actos de corrupción del Primer Mandatario Amapola Naranjo, legisladora de la Revolución Ciudadana, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com habló sobre la denuncia presentada contra la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas y explicó que su pedido será presentado nuevamente, ya que existieron varias observaciones hechas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que fueron aplicadas. De igual manera, reveló que ella y su compañero de bancada Ronny Aleaga habrían sido denunciados por Cabezas por supuestamente incurrir en asociación ilícita, violación a la intimidad y espionaje.

Naranjo inició su entrevista alertando que varios notarios se encuentran amenazados y debido a eso no han querido oficializar su denuncia: “Todos los notarios están amenazados, se ponen nerviosos y no me querían recibir la denuncia. Luego al notario que recibió mi denuncia lo llamaron, él se puso nervioso y le advirtieron que iban a tomar acciones en su contra”.

De igual forma, señaló que una vez que el CAL realizó varias observaciones a su denuncia fueron subsanadas y las volvió a presentar con el fin de que esta vez si se la pueda tramitar: “Hay una predisposición de varios asambleístas para abrir esta investigación, por eso logré oficializar nuevamente mi pedido con todas las observaciones del CAL, esto implica que lo que consideró el CAL para negarlo está subsanado y tienen obligación de darle trámite”.

Posterior a esto, Naranjo manifestó que deben pasar 5 días para que el órgano legislativo conteste y se de conocimiento al Pleno para que puedan debatir y que se conforme una mesa legislativa de investigación contra Cabezas: “El CAL tiene 5 días para contestar esta petición y comunicarla al Pleno, luego se analizará y recomendarán si pasa o no, pero Elizabeth Cabezas por decencia debería abstenerse de presidir el CAL. Con esto, se recomendará que se conforme una comisión multipartidista para escuchar las pruebas de cargo y descargo de la asambleísta, ya que esas son causas de destitución”.

Por otra parte, la legisladora alertó que la Presidenta de la Asamblea habría emprendido acciones legales en contra de Ronny Aleaga por haber denunciado estas irregularidades: “Conozco extraoficialmente que Elizabeth Cabezas ha denunciado a Ronny Aleaga por violación a la intimidad, asociación ilícita y espionaje. Esto hace ver que ahora fiscalizar es estar contra el Presidente. Además, cabe recordar que la presidenta de la Asamblea dejó abierto el micrófono y ahora en la página de la Asamblea ya no están esos videos para corroborarlo, fueron retirados”.

Para concluir su intervención, la legisladora Naranjo informó que varios parlamentarios emprendieron una iniciativa para rechazar el pedido de un juez a que asistan a declarar sobre este caso: “Se aprobó una propuesta presentada por Homero Castanier en la que es vergonzoso lo que propone y antijurídico. Ellos rechazan la notificación judicial y califican que eso se trata de una maniobra política, parecían abogados del Presidente y aún así tienen la hipocresía de decir que van a fiscalizar”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra