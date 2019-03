Se necesita un juicio político para convocar al Presidente Moreno, aclara María José Carrión (VIDEO)

Además, afirma que el informe que realizará su Comisión, sobre las denuncias en contra del Mandatario, será de análisis y no de investigación La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, aclaró que el Presidente de la República, Lenín Moreno, no debe ser convocado para el análisis de las denuncias en su contra por la supuesta conexión con empresas offshore, que lo recoge una investigación periodística, porque no se trata de un juicio político, que sería el mecanismo para su comparecencia.