Juez niega acción de protección a favor de pueblo Shuar

Los ciudadanos denunciaron que no se hizo una consulta popular para permitir o no la minería en el sector El juez de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Carlos Arévalo, no concedió la acción de protección interpuesta por el Pueblo Shuar Arutam en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, afirmando no haberse demostrado daño alguno ante la falta de consulta. Los ciudadanos denunciaron que nunca se hizo una consulta para permitir la minería en el sector