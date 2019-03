Operaciònes Conjuntas Ecuador-Colombia una de las causas de ejecución de los periodistas, relata Arturo Torres y María Belén Arroyo (AUDIO)

Audio Marzo 26 - Arturo Torres y María Belén Arroyo



Consideran que hay "un vacío enorme" en las primeras 48 horas desde el secuestro de Paúl, Javier y Efraín ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio?, es la pregunta que María Belén Arroyo y Arturo Torres tratan de contestar en su libro "Rehenes", sobre el caso del secuestro y posterior asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Huellas calóricas, testimonios y documentos revelan que, entre las causas de su ejecución, están las operaciones binacionales que se dieron en la zona, bajo la tutela legal de un tratado firmado en Pereira.

María Belén Arroyo señaló que hay varias interrogantes: ¿Por qué les secuestraron? ¿Por qué se dio esta noticia de la posible liberación a las 48 horas y no se concretó? ¿Por qué los ejecutaron?

Recordó que el 20 de marzo de 2018 detonó un artefacto en Mataje cobrando la vida de 3 militares y dejó un militar herido que, días después, falleció. “Nos dimos cuenta que era mucho más grave toda esta situación”, acotó.

Arturo Torres mencionó que han armado un rompecabezas sobre la pregunta de en qué condiciones y por qué fueron los periodistas. “Hicimos un seguimiento pormenorizado de cómo hicieron su reportería desde el estallido del coche bomba”, informó Torres al precisar que habían dos equipos que se alternaban. Pero su interés, dijo, era saber qué era lo que llevó al último equipo a entrar a Mataje.

“Lo que nos votó la realidad es que iban a Mataje a hacer un seguimiento noticioso”, afirmó, al precisar que lograron ir a recoger los testimonios de lo que pasó en Mataje.

Arroyo manifestó que sí se supo dónde estaban los periodistas por las pruebas que se han ido recogiendo, por lo que, dijo, la existencia de operaciones binacionales de las fuerzas policías, “es una de las causas por las que ejecutan a los periodistas”.

Mencionó que les hicieron bajar de la camioneta, hicieron una llamada a una persona a cargo de la zona, inferior en jerarquía a Guacho, quien había dado la orden de “pelar o matar a equipos de vendedores ambulantes, agentes de inteligencia y a periodistas que llegaron, tras un intercambio intenso de comunicaciones con la Policía”.

“Por teléfono le dicen, no les maten, negociemos”, relató.

Torres comentó que los dos primeros días estuvieron cautivos cerca del territorio ecuatoriano. “El aparato de inteligencia capta las imágenes de las huellas calóricas que debió haber llegado a la entidad que tomaba las decisiones en el país”, comentó.

En estos dos días, dijo, ya se negocia la liberación y se pone de acuerdo los dos gobiernos y el Frente Óliver Sinisterra. “No había seguridad para liberarlo, había muchas operaciones combinadas, desde ese momento, la información de ellos se agrava”, indicó el periodista, al precisar que se vuelve una constante en todo el proceso.

A criterio de María Belén Arroyo, el Gobierno no supo qué hacer con esta situación. “Tenía presión externa, empezando por Colombia, cuya tradición es no negociar con grupos narcoterroristas, se decía que al negociar se da un estatus de interlocutor válido a un grupo que mañana puede secuestrar 30 personas y para siempre serás rehén de ese grupo”.

Cuando ocurre el estallido del cartel de San Lorenzo, comentó Torres, el país empieza a conocer del chat entre el mayo de la Policía y Guacho. “Lo preocupante era que esto que era desconocido, si se conocía al nivel de ciertos oficiales de la Policía. ¿Cómo es que un año después no hay una consecuencia real?”, cuestionó.

“Es tanta movilización, es un peregrinaje. No nos imaginamos en qué condiciones. A partir de ese momento hay un peregrinaje de varios puntos. Todos en Colombia y entendemos que lo que estaban haciendo era que estaban huyendo de operaciones en la zona de las fuerzas policiales combinadas que actuaban bajo una cobertura legal”.

Arrollo recalcó que a mediados de febrero del año 2018, dos semanas después de la explosión del coche bomba, se firmó en Pereira un acuerdo entre los presidentes de Ecuador y Colombia. “Esta trata del intercambio de información de las fuerzas y de la factibilidad de realizar operaciones combinadas”.

“Esa fue la base normativa legal donde pudieron hacer las operaciones y esa sería la razón por la que se frustra la liberación de las 48 horas”.

Torres habló sobre la “liberación de los periodistas”. “Hay un tema medular y es el cambio de posición del entonces ministro Navas. En ese momento cuando ocurrió el anuncio de la liberación el sale a desmentir, en la entrevista que yo tuve con él, días después, este exfuncionario aceptó que sí sabía sobre del operativo para la liberación”.

“Por eso se hizo toda la coordinación para que se dirijan los equipos a San Lorenzo. Es decir, el Gobierno estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Lo que hemos podido saber es que, tras testimonios, es que no se dio la liberación porque, de un momento a otro, ya no se tenían las garantías para este operativo, porque podrían darse enfrentamientos”.

Torres comentó que el Gobierno debe responder cómo fue el proceso de negociación para que se dé la libertad. “Eso es lo que tienen que decir, cómo se dio la negociación”.

“Hay dos momento importantes en este caso. El primero es el que no se sabe bien como se dio, desde el 26 al 28 de marzo, cuando se los iba a liberar. Esa negociación no se conoce, de eso no tenemos mayores elementos para poder esclarecer qué pasó. Luego viene la otra etapa desde el 29 de marzo donde sí se tiene chats”.

Explicó que estos mensajes continuaron hasta el 7 de abril día que el Guacho, líder de Oliver Sinisterra, ya no vuelve a comunicarse. “Por eso establecemos que ese día es cuando los ejecutan. En esta segunda negociación podemos ver que hubo un proceso de generalidades y no te dan datos”

Arroyo explicó que solo se conocen generalidades porque hubo discrepancias, “lo que pasa es que algunos quería y otros no”. Comentó que estas conversaciones con el grupo irregular se dieron ya desde el mes de enero, “el primero en conocer todo lo que pasó fue el mayor de la Policía. En muchos instantes Guacho se desespera (en el chat) y él dice que ´desacuerden el acuerdo´ porque eso le ponía contra las cuerdas al Frente Oliver Sinisterra”.

“Sí Colombia y Ecuador se ponían en operaciones conjuntas le estaban cercando el territorio a este frente. En este primer instante de diálogo se notan muchas dilaciones, lo que buscaban las autoridades es conseguir tiempo. Eso creemos que constituye ya un elemento para que Guacho pierda la paciencia”.

Aclaró que “hay un vacío enorme” en las primeras 48 horas desde el secuestro. “No se sabe que pasó y cuáles fueron los diálogos. Nosotros estamos estableciendo la investigación desde que se retoma el canal 2, donde hubo tres negociadores que trataban con Guacho, una de ellas Maldonado”.

“Justamente en este proceso hay un error crucial. ¿Cómo no se puede esperar que esta persona pierda la paciencia cuando desde enero está diciendo que le suelten a los suyos y recién en marzo se le pregunta quienes son los que quiere que liberen?. Esto causa exasperación en Guacho”.

Arroyo recalcó que estas descoordinaciones ya generaron molestias por parte de Guacho. “Ahí tenemos muchas dudas, sobre los niveles de técnica que manejaron, si tú tienes un captor que tiene un perfil patológico, cómo le haces perder la paciencia cuando ya puede existir un desenlace fatal”.

“Cuando menos debes tener un discurso. Solo el 11 de abril hay, por primera vez, en todo el intercambio de conversaciones y de chat, una respuesta de que sí va a haber canje. La persona que estaba encargada de las negociaciones le asegura que querían saber que todo está en orden”. Arroyo aseguró que esos mensajes ya no vio Guacho.

“Él dejó de ver el canal el sábado 7 abril en la mañana después de decir que les va a ejecutar. Para nosotros que ese día haya dado el ultimátum, cerrado el canal de comunicación, que uno de los miembros del comité de crisis, el representante del Ministerio del Interior, se haya retira ese sábado de esta organización y que un disidente en Colombia diga que los mataron un sábado permite establecer que esa fue la fecha de la ejecución”.

Torres comentó que en el libro esta relatado el momento de la ejecución, “ese momento está basado en los testimonios de varios disidentes que fueron capturados y que colaboraron con la fiscalía. Nosotros revisamos miles de expedientes en Colombia que permitieron que podamos recrear este momento”.

Arroyo explicó que la investigación en Colombia está mucho más avanzada que en Ecuador. “Además aquí se tiene el tema de la reserva. En Colombia tienen un avance mucho más rápido y el proceso acá responde a la cláusula de reservas. Logramos encontrar información tras ir a Colombia pero pudimos denunciar también que la Fiscalía de ese país tenía una línea general en la investigación”.

“Nosotros apuntamos a los vacíos. Por eso es que se generan tantos cuestionamientos, por ejemplo, ¿por qué les mueven tanto? ¿Por qué dos días, tres días o unas noches? Por este motivo es que no dejamos de apuntar a que hubo problemas en la investigación fiscal en Colombia. Sin embargo, se demuestra que estuvo mucho más avanzada en ese país”.

Torres dijo que esto demostraba que hubo un cierto sesgo en la investigación que no quiere topar la responsabilidad de los agentes estatales. “Yo entiendo eso en la lógica del Estado colombiano que vive en un conflicto permanente con fuerzas disidentes. Entonces la lógica es que el fin justifica los medios”.

“Esto demuestra que lo organismo tiene un fin mayor que es ganar la guerra contra las disidencias”. Torres comentó que cuando detienen a un disidente ellos lo entrevistan.

“Es muy importante la forma en la que se difunde la información, a pesar que se dieron los operativos combinados, las autoridades colombianas son los que primero informan. Además ellos siempre tenían la iniciativa”.

Torres y Arroyo aseguraron es que este caso no puede quedar en la impunidad. “Nosotros queremos saber qué pasó y establecemos los cabos que hemos dejado sueltos y tiene que seguir investigándose. Creemos que hubo una cadena de hechos desafortunados que se conectan en un acontecimiento mayor”.

“La descoordinación de la inteligencia, por ejemplo. Que el Comandante encargado de la seguridad de los sectores en la frontera no conozca de las amenazas de Guacho contra los civiles, es grave. Si tu analizas no son hechos inconexos, no hubo un deliberado intento de que estos lamentables hechos ocurrieran, sin embargo, hubo 10 víctimas fatales”.

Recordó que también se analizó el fallecimiento de los cuatro infantes de marina el 20 marzo del 2018. “Cuando pasan y no hay un procedimiento mínimo de seguridad, cuando los uniformados se acercan a una caneca y terminan destrozados. También que se analice el caso del solado Ilaquiche que forma parte de los 10 fallecimientos”.

“Los días nos fueron dando la razón, porque nosotros creemos que fue el frente quien le encontró. Ahora podemos saberlo porque la familia es quien encuentra su cuerpo en Colombia. Efectivamente no estamos en condiciones de sentenciar, pero presentamos el estado de lo investigado”.

Arroyo comentó que por esto se hizo el libro para que la ciudadanía se entere de lo que pasó y exija “por lo menos más respuestas por parte del Gobierno”.

Finalizó Torres diciendo que “el silencio es un grito de las autoridades, incluida la Asamblea. Es necesario reconocer que no hay una respuesta política contundente. Se nota que hay un ausencia de un mando político que dé directrices”. (PP/ BGV)

