Ministro de Energía asegura que resultado en Quimsacocha "fue un golpe a la minería en Ecuador"

Aseguró que el funcionario espera que esto no afecte a que la empresa privada invierta en el país Una vez que el "no" ganó en la consulta de Quimsacocha que preguntaba si se permitiría la extracción minera en este lugar, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovable, Carlos Pérez, aseguró que estaba preocupado por este resultado, "esperemos que esta decisión no evite que llegue inversión por parte de la empresa privada. Fue un golpe a la minería en el Ecuador".