PROTECCIÓN:Elizabeth Cabezas no será investigada por la Asamblea Nacional tras la filtración de audio (VIDEO)

En el CAL no hubo los votos suficientes para dar paso a la petición presentada por la legisladora Amapola Naranjo Elizabeth Cabezas no será investigada por la Asamblea Nacional por el audio filtrado en la sesión del pasado 7 de marzo, en el que se la escucha hablar con la ministra del Interior, María Paula Romo. La solicitud presentada por la parlamentaria de la Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, no obtuvo los votos necesarios en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por "no cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa".