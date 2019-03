OPINIÓN (El Oro) Clemente apura resultados, Quirola alista impugnación

Con más del 90% de escrutinio de actas, Clemente Bravo Riofrío, es el virtual prefecto de El Oro

MACHALA.- Con más del 90% de escrutinio de actas, Clemente Bravo Riofrío, es el virtual prefecto de El Oro, sin embargo, el candidato no se confía, como tampoco lo hace Esteban Quirola, quien sospecha se está fraguando un fraude.

El prefecto a la reelección, sostuvo que alrededor del 7% de las actas, tienen inconsistencias y más de 260 mesas serán impugnadas, porque entre otras cosas, existen las papeletas, pero no hay votantes. Desde ya están alistando también la solicitud de un reconteo en cinco cantones, donde sus encuestas les dan una preferencia, que temen esté siendo manipulada en las urnas. El reconteo de votos pretenden que se haga en los cantones de Zaruma, parte de Machala, Portovelo, Santa Rosa y Pasaje, en estos tres últimos cantones el movimiento SIII, alcanza las alcaldías con una marcada aceptación. Advertencia No obstante, Clemente Bravo, mantiene una vigilia en los exteriores del Centro de Procesamiento de Resultados (CPR), desde donde no esconde su deseo porque se proclamen los resultados. “Estamos vigilantes de que se transparente este proceso que lo considero amañado. Un proceso en el que el CNE ( Consejo Nacional Electoral) deja mucho que desear”, refutó. Para el líder del movimiento Sur Unido Regional (SUR), él ya ganó las elecciones con una marcada tendencia de al menos 13 mil votos, sobre Quirola. “Ojo señores del CNE, no jueguen con la voluntad soberana. Aquí pueden tener cinco mil personas. Nosotros somos gente de bien. No se puede vulnerar la voluntad ciudadana”, advirtió. Argumentos A decir del líder del movimiento SIII, aquí no se trata de amenazar o presionar al CNE para que dé los resultados, sino que estos sean reales, pues se evidencia un tema sistematizado y tecnológico, para hacerse de la prefectura. Dijo que al ser una mil 300 actas, que evidencian irregularidades, esto podría dar un giro a los resultados, porque se están hablando de no menos de un 20% del total, lo cual será defendido no movilizando gente, sino mediante mecanismos racionales, afirmó Quirola. “Nos preocupa porque el CNE se demora tanto. Porqué el CNE anoche (24 de marzo) pudiendo terminar suspendió”, argumentando que los llamaron de Quito para que se vayan a descansar”, cuestión en cambio Bravo. Revés electoral En cuanto a su candidato a la alcaldía de Santa Rosa, Luis Porras (SUR), quien fue arrasado por Larry Vite Cevallos, del movimiento SIII; Bravo minimizó este revés diciendo que aceptaba los resultados porque ese es el juego político de ganar y de perder. Así los dos candidatos que según resultados del CNE, lideran la preferencia del electorado, depositado en las urnas el 24 de marzo; desde diferentes trincheras buscan defender sus votos.