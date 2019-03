"Estamos cosechando lo que sembramos", asegura Jorge Yunda, virtual ganador de la Alcaldía de Quito (VIDEO)

Señaló que, en el transcurso del día trazará una hoja de ruta con su equipo de trabajo para atender los problemas de la ciudad El virtual ganador de la Alcaldía de Quito, Jorge Yunda, señaló que, en el transcurso del día trazará una hoja de ruta con su equipo de trabajo para atender los problemas de la ciudad. Además, confirmó que recibió una llamada del actual burgomaestre, Mauricio Rodas, para dialogar sobre la transición.

“Creo que una de las prioridades de las ofertas de campaña es lograr que Quito sea una ciudad más segura. Por ahí vamos a comenzar a trabajar. Tendremos que reunirnos con la ministra del Interior, María Paula Romo, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el ECU-911, la Policía Metropolitana, bomberos, agentes de tránsito y buscar técnicos que comiencen a desarrollar tecnología de punta para nuestra ciudad”, añadió.

Otro de los temas a tratar y que es de fundamental importancia, comentó, es el Metro de Quito. “Yo he dicho que todos los períodos tienen que ser fiscalizados y tenemos que hacerlo sin persecuciones, cacerías, dedicatorias; con responsabilidad y con la ley en la mano”.

“Soy una persona que viene de la empresa privada y tenemos que hacer estudios, ver cómo va a funcionar el Metro. Si es que va a transportar a 400.000 personas, el costo del pasaje deberá ser uno; si es menos, el costo será otro. Tendremos que ver si es que se puede hacer una alianza público-privada, posiblemente una concesión, que vaya en beneficio de la capital”, relató.

Asimismo, agradeció a toda la ciudadanía que lo apoyó en las urnas. “Nosotros hemos sido los únicos que no hemos empapelado con basura a la ciudad, no hemos hecho caravanas, no contratamos troll center, tampoco tarimas para celebrar. Más bien estamos cosechando lo que hemos sembrado”.

. @LoroHomero, quien lidera el conteo de votos para la alcaldía de Quito, anuncia que se reunirá con @MauricioRodasEC para el proceso de transición. pic.twitter.com/tWbSr30QyD vía @gonzalezxv — El Universo (@eluniversocom) 25 de marzo de 2019

Fuentes: Sonorama - El Universo

