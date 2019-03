Candidatos y ciudadanos denuncian que página web del CNE no funciona

Autoridades del CNE aseguraron que los ecuatorianos podrían ver los resultados en vivo en línea. Una vez que las elecciones terminaron a las 17h00, los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron que los ciudadanos podrán seguir el escrutinio de votos en línea por medio de su página web, sin embargo, tanto candidatos como ecuatorianos en redes han denunciado que la página no presentan datos contundentes ya que el portal web va cayéndose varias veces.

En redes sociales lo ciudadanos reclamaron que no se pueden revisar los resultados porque el portal continúa congelándose o no muestra los resultados. Inclusive los medios de comunicación se han quejado de que no pueden mostrar los resultados y han tenido que presentar los mismo desde el centro de mando.

El candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, denunció que se vive un ambiente de espera ya que no se puede conocer cómo han ido avanzando los resultados porque la página no entrega los resultados. Esto también lo denunció el candidato Francisco Jiménez por el movimiento Creo.

Por ahora se sigue a la espera del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral para entregue su cuarto informe ya con algunos resultados, sin embargo, en diferentes provincias se ve un retraso importante en la actualización de los resultados. (BGV)

Fuente: Twitter/ Ecuadorinmediato