Organizaciones denuncian irregularidades en la Consulta Popular de Quimsachoa

Las personas indican que no se les habría entregado la papeleta correspondiente. La organización Yasunidos Cuenca denunció una irregularidad en el recinto Rafael Chico Peñaherrera Girón en la votación de la Consulta Popular sobre la continuación o no del proyecto minero Loma Larga o Quimsachoa. La denuncia también fue realizada por otras organizaciones y por un observador de la OEA. El CNE reporta que no ha habido una denuncia formal.