Migrantes ejercen su derecho al voto entre confusiones y reclamos

En distintos países ya han culminado las jornadas de votaciones En países como Australia, España, Nicaragua, Honduras, entre otros, se instalaron mesas receptoras del voto para que los migrantes ecuatorianos puedan acceder a su derecho a sufragar. Varios ciudadanos se mostraron molestos porque no podían votar por los candidatos de un partido político, esto generó confusiones y reclamos por parte de los votantes.

Según los migrantes no sabían que en la papeleta no iban a estar los candidatos divididos en partidos políticos. Mostraron aún más sorpresa cuando se les dijo que los candidatos no representaban a ningún partido político.

Mario Jiménez, migrante radicado en España, aseguró que tuvo una discusión con los encargados de la mesa por lo que tenía previsto votar por una lista. “No nos han informado adecuadamente cómo iban a ser las votaciones”. A esto se hicieron eco varios ecuatorianos ya que no conocían de estos cambios.

Los migrantes sólo pueden votar por los candidatos que buscan conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En algunos lugares ya se cerraron las juntas receptoras y en otros continúa el proceso. En España se registró que un 23% de los posibles votantes se acercaron a sufragar, este derecho es opcional para los ecuatorianos que están en otras latitudes. (BGV)

Fuente: Expreso/ Ecuadorinmediato/ Twitter