Una ciudadana fue expulsada de un recinto electoral por reclamarle al Presidente Lenín Moreno (VIDEO)

El Primer Mandatario cumplió con su derecho al voto al norte de Quito Adriana Parra, ciudadana, fue expulsada del recinto electoral del Colegio del Rumipamba por reclamarle al Presidente de la República, Lenín Moreno, mientras este acudía a votar. En varios video subidos en redes sociales se puede ver cómo varios policías escoltan del brazo a la mujer que le había cuestionado al Primer Mandatario.

“Adriana Parra es mi nombre”, decía la señora mientras lo uniformados del brazo la llevaban para salir mientras la ciudadana trataba de resistirse. “No pueden sacarme de aquí es mi libertad de expresión. Así es cómo tratan a un ciudadano cuando este reclama”. Parra aseguró que no la habían detenido sino que la estaban sacando del recinto electoral.

Mientras parra era escoltada por 7 policías a la salida de este recinto ella reclamaba a los uniformados. “¿Cuál es el trabajo de ustedes? hacernos callar, que hagamos silencio. Así tratan al pueblo, cuando alguien se atreve a decir algo que ellos no quieren, así nos tratan. Esa es la forma en la que humillan al pueblo”.

“Solo por decir lo que uno siente, eso es lo que está prohibido en este país decir y hablar lo que uno quiere. No me están deteniendo, me están sacando de aquí porque como el presidente está aquí no quieren que nada le haga sentir mal. A la persona que nos está agrediendo y faltando al respecto”, la ciudadana tuvo que salir del recinto tras la “escolta policial”.

Asimismo se dio a conocer que una persona iba a ser detenida por haber utilizado su celular mientras votaba en el colegio Vicente Aguirre de Taboada, las autoridades anunciaron que fue un confusión entre las autoridades pero que ya fue solucionado. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato/ Twitter

URGENTE: Adriana Parra, protesta en contra del Presidente Lenin Moreno, en el #recinto electoral donde sufragó el primer mandatario; la policia intervino procediendo a retirarla. pic.twitter.com/kVEvoEpaaU

— ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) 24 de marzo de 2019