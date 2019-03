OPINIÓN (El Oro) En El Oro votan 542.864, todos a sufragar

Con el sonido de las sirenas a las 07:00 de hoy, inician las votaciones en las 24 provincias del Ecuador, a las que están convocados 13 millones 261 mil 994 votantes. Con el sonido de las sirenas a las 07:00 de hoy, inician las votaciones en las 24 provincias del Ecuador, a las que están convocados 13 millones 261 mil 994 votantes. Durante los comicios, se elegirá alcaldes, prefecto y viceprefecto, concejales urbanos y rurales, miembros de las juntas parroquiales y siete miembros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

. En el caso de EL Oro, son 542 mil 864 los ciudadanos habilitados para sufragar. De ellos 276 mil 370 son hombres y 266 mil 494 mujeres; quienes deberán elegir entre 5 mil 010 candidatos, a las nuevas 347 autoridades, en 201 recintos electorales. Electorado Los votantes para ejercer su derecho al sufragio, tendrán que presentar su cédula de identidad o pasaporte vigente. No podrá realizar proselitismo político, tampoco portar objetos, camisetas, gorras o cualquier distintivo que tengan relación con candidatos u organizaciones políticas.

El Registro Civil, atenderá hoy hasta las 14:00. Mientras que el Consejo Nacional Electoral, mantendrá hasta las 17:00 las mesas de información, para que los ciudadanos se acercan a conocer su lugar de sufragio. En Machala votan e 221 mil 107, seguido por Pasaje con 68 mil 683, Santa Rosa 62 mil, El Guabo 42 mil 088, Huaquillas 40 mil 489 electores; siendo los cinco cantones con más electores.

Cantones como Piñas llamará al sufragio a 24 mil 281 ciudadanos, Arenillas a 23 mil 509, Zaruma 21 mil 885, Portovelo a 10 mil 948, Balsas tiene seis mil 811; Atahualpa, seis mil 138, Marcabelí, cinco mil 890, Las Lajas, cinco mil 448 y finalmente el cantón Chilla tiene tres mil 587 votantes. Elegibles El Oro, elegirá un prefecto/a y viceprefecta/o; 14 alcaldes, uno por cantón.

Además de 60 concejales urbanos y 22 rurales, a más de los 250 miembros de las juntas parroquiales. En el caso de los concejales, en Machala se elegirá 11 concejales en tres circunscripciones, Así por ejemplo, en la circunscripción 1, que comprende las parroquias Machala, Jambelí, Jubones y Puerto Bolívar, escogerá cinco concejales urbanos.

En la Circunscripción 2, que la integran las parroquias Nueve de Mayo, La Providencia y El Cambio, también cinco. Mientras que en la Circunscripción 3, que está compuesta por la parroquia El Retiro, se elegirá un concejal por el sector rural. Pasaje y Santa Rosa, elegirán siete concejales: cinco urbanos y dos rurales. El Guabo elegirá siete, pero cuatro son urbanos y tres rurales.

Chilla y Huaquillas, solo eligen concejales urbanos, cinco cada cantón. Zaruma y Atahualpa, elige cinco: dos urbanos y tres rurales. Piñas y Las Lajas, tiene tres concejales urbanos y dos rurales. Arenillas, Portovelo y Marcabelí, eligen cuatro concejales urbanos y uno rural; y Las Lajas, tres concejales urbanos y tres rurales. Papeletas Parte importante de estas elecciones, es el número de papeletas y de distintos colores que recibirá cada votante. A excepción de Chilla y Huaquillas que recibirá sea papeletas, en los demás cantones orenses, serán siete.

Las papeletas para elegir prefecto/a – viceprefecta/o; será gris; la de alcalde, color violeta; la de concejales urbanos, color durazno; para concejales rurales, será de color celeste y la de juntas parroquiales, de color rosado. En tres papeletas de color Amarillo, se votará por los nuevos siete vocales del CPCCS. Allí deberá escoger máximo tres hombres, de 28 que le aparecerán en la papeleta.

Tres mujeres entre 11 postulantes y uno/a de los cuatro representantes de pueblos y nacionalidades. Capacitación Mauro Ruano, director del CNE, mencionó que continúan las capacitaciones a los miembros de la Juntas de Receptoras del Voto (MJRV). Aclaró que más allá de la discusión interna que existe para el conteo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; los MJRV, recibieron instrucciones durante este período de formación, en las que se les explicó cuál sería el mecanismo a aplicarse. “Nosotros tenemos ya establecido el sistema de contabilización de votos, dentro del borrador de escrutinio. Una papeleta un voto nulo, eso lo establece el procedimiento de escrutinio del Consejo de Participación Ciudadana”, detalló

. Esto es que si en las tres papeletas, tanto para elegir a tres hombres, tres mujeres y uno por nacionalidades, el votante sobrepasa esa cantidad permitida o realiza tachones, esa papeleta será anulada y las dos restantes serán sumadas, si no presentan novedades. Sanciones La multa por no votar es de 39.40 dólares. Por ser miembro de la Junta Receptora del Voto y no presentarse, la sanción es de 59.10. Por infringir la Ley Seca, 197 dólares. Si el votante se encuentra lejos de su lugar de votación, podrá acercarse a cualquier recinto y retirar una papeleta que tendrá vigencia por 30 días, luego de este plazo deberá canjearla gratis por un certificado provisional que será válido por 90 días.

Terminado ese tiempo tendrán que pagar la multa de 39.40 dólares y retirar el certificado de votación oficial. Juntas En Machala los recintos más grandes son la Cámara de Industrias, con 74 Juntas Receptoras del Voto, donde sufragarán 12 mil 600 ciudadanos. En la Feria Mundial del Banano, votarán 11 mil 900 en 70 JRV. Mientras que en colegio Nueve de Octubre e Ismael Pérez Pazmiño, votarán 10 mil 500. En Machala existen 53 recintos electorales, pero a nivel provincial 201 con 823 JRV femenino y 854 masculino, en total mil 677. Por casa mesa o junta, sufragarán 350 personas. Cabe mencionar que algunos recintos electorales afectados por el invierno, fueron sustituidos para garantizar la votación. (OM7)

EL DATO 1 Llamando al 150 podrá consultar adónde debe votar. EL DATO 2 - Hoy a las 06:30 se inaugura el proceso electoral en el colegio Ismael Pérez Pazmiño.