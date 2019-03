INOCAR alerta aguaje máximo y oleaje en las costas ecuatoriano

Las condiciones se esperan que sean del 21 al 25 de marzo El Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) emitió un comunicado para alertar a la ciudadanía sobre las condiciones de oleaje en las costas ecuatorianas del 22 al 25 de marzo. Este fin de semana continuará la llegada de oleajes en el mar provenientes del norte y sur del Pacífico. Además, entre el 21 y el 24 de marzo habrá aguaje máximo.

De igual forma, por el oleaje y el aguaje máximo, las condiciones en la zona costera continental e insular serán variables. Se pronostican desde modero-ligeramente agitado el 22 y 25 de marzo y ligeramente agitado, el 23 y 24.

El INOCAR alertó a la ciudadanía que el arribo de olas con períodos mayores a 18 segundos y la presencia de aguaje máximo, aumentará el riesgo de daño en las construcciones cercanas al mar, desbordamientos, mayor transporte de sedimento, generación de fuertes corrientes, entre otros.

Por último, recomendó a los pobladores de las zonas costeras, turistas y a quienes realizan sus actividades en el borde costero estar atentos a los avisos emitidos por los organismos de control. De igual manera, recomienda no ingresar al mar solos y, si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de entrar, consultar al personal autorizado.

Fuente: INOCAR

