"CNE busca bajar mi candidatura al CPCCS a un día de elecciones, están desesperados", advierte Victoria Desintonio (AUDIO)

Audio Marzo 23- Victoria Desintonio



Aseguró que si es que no puede participar en las votaciones denunciará en caso en cortes internacionales La candidata para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Victoria Desintonio, en una entrevista para Ecuadorinmediato.com, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría buscando "sacarla" de las elecciones de manera "arbitraria". "El CNE busca bajar mi candidatura a un día de las elecciones, están desesperados por cumplir con las presiones del régimen actual".

“Sí ayer (22 de marzo) se fraguó otro intento contra la democracia a menos de dos días de las elecciones el Consejo Nacional Electoral tratando de cumplir las presiones políticas que tiene por parte del régimen, me entregaron una notificación indicando que he incumplido unos artículos y me endosan que yo he hecho campaña electoral”,

Desintonio aclaró que se hizo público que los candidatos al CPCCS no podian realizar campaña electoral sino que el CNE realizaría la misma. “Estas acciones son desesperadas. Sin embargo, la difusión que hizo el CNE, que aparentemente debía ser equitativa, no fue así. En mi caso yo me encuentro en el puesto 38 en esta campaña”.

“Este es una persecución contra mi candidatura porque no han querido que salga mi información. Solo han hecho acciones desesperadas para que no voten por mí. Han habido intentos para que se elimine el Consejo de Participación. Pero vamos a vencer no podemos permitir que el CNE emita este tipo de notificación y pretenda descalificar una candidatura a un día de las elecciones”.

Comentó que es algo “inaudito” que se den este tipo de acciones por parte del CNE. “Este es un intento de persecución y me endosan declaraciones por terceros. Yo no puedo responder por otras personas sino por lo que yo he hecho”. Comentó que se reunió con los observadores de la OEA para denunciar su caso.

Desintonio explicó que en el informe entregado por el CNE se emite unas fotocopias de una “polla electoral” y por esto se la acusa de hacer campaña política. “Yo no sé quién ha hecho esto, fue una decisión de la ciudadanía. Pero así como yo estoy otros candidatos también están, pero esto fue una decisión de la gente debido a que la promoción por parte del CNE no ha sido suficiente. Se han visto en las pollas a todos los candidatos y candidatas”.

“Los candidatos no podemos responder por las campañas que se han hecho por terceros. Esta solo fue una iniciativa de los ciudadanos”. Desintonio aseguró que es necesario que el CNE de explicaciones de los candidatos que han sido notificados. “Si se demuestra que estas solo han llegado a los candidatos que han sido incluidos en la polla electoral de la Revolución Ciudadana es grave, solo demostraría la persecución y el odio con el que se actúa”.

Desintonio también anunció que si se llega a descalificar su candidatura llevará el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato