LOS ANDES (Chimborazo) Segunda etapa y postulación para educación superior del 21 al 24 de marzo

El título de tercer nivel posibilita obtener el de cuarto nivel con una especialización o maestría. Francisco Nájera, rector del Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros, indicó que concluyó la primera etapa de postulación para el acceso a la educación superior. La misma se realiza del 21 al 24 de marzo.

Esta etapa es para quienes no alcanzaron a obtener un cupo en alguna institución de educación superior, establecida por la Senescyt, hay los cupos necesarios, recordando que esta etapa es de régimen Costa y con la oportunidad de seguir postulándose para la educación técnica y tecnológica.

Indicó que las carreras de los institutos son de tercer nivel y se trabaja en la reglamentación y la normativa para acceder a una carrera tecnológica universitaria, luego a un post grado, una maestría tecnológica, son algunas innovaciones que se están presentando.

Manifestó que el reglamento de régimen académico marca esta posibilidad en beneficio de los jóvenes y profesionales tecnólogos que deseen superarse académicamente, por tanto deben estar pendientes, porque no es únicamente haberse postulado para contar con un cupo, tienen que postular y el sistema le asigna el cupo, aceptar si cree que es necesario, de no hacerlo esos cupos se redistribuyen, tendrá nuevamente que postular para una carrera de su preferencia, porque la Senescyt no asigna las carreras, es el estudiante quien escoge la carrera, la universidad o el instituto donde desea continuar con sus estudios superiores

El reglamento de régimen académico aprobado posibilita que los tecnólogos, avalados como tercer nivel tecnológico tendrá que transcurrir un periodo académico para obtener el título de tecnólogo universitario.

Así mismo obteniendo el título de tecnólogo puede convalidar sus materias en una universidad, escuela politécnica para obtener el título de licenciado o ingeniero.

Se debe considerar que el mayor número de ofertas de trabajo es para los tecnólogos, solicitados por las empresas e industrias, pero sobre todo tienen la posibilidad de generar empleo a través de los emprendimientos, dijo.