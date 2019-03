Estado debe USD $2,3 millones a guías penitenciarios

"Si tuvieramos un sueldo digno y pagos a tiempo, no tendríamos inconvenientes", señalaron los guías al referirse a las denuncias de extorsiones a presos Varios guías penitenciarios se reunieron en el parque La Carolina, en el norte de Quito, como medida de rechazo a su situación, pues aseguran que desde hace tres meses el Estado no les ha pagado las horas extras. Además, denunciaron que no tienen armas de dotación y que la situación en la que trabajan es precaria. Son 1.514 guías penitenciarios a nivel nacional, desde diciembre el Estado les adeuda por horas extras USD $590.000 mensuales, es decir, hasta marzo les adeudaría USD $2,360.000.