Presidente Moreno denuncia supuesto desvío de fondos por USD $281.000 desde Venezuela a Ecuador

Según el Jefe de Estado, dicho dinero habría sido transferido, presuntamente, en agosto de 2018 a través del IPPE y de allí a exfuncionarios En Santiago de Chile, el Presidente de la República, Lenín Moreno, denunció presuntos intentos de desestabilización liderados por exmandatarios de Ecuador, Rafael Correa; y de Venezuela, Nicolás Maduro; que involucrarían el manejo de recursos públicos para financiar acciones en contra de los regímenes democráticos. Según el Jefe de Estado, habría existido un supuesto desvío de fondos por USD $281.000 desde Venezuela a Ecuador, en agosto de 2018, a través del Instituto de Pensamiento Político y Económico (IPPE) y, de allí, a exfuncionarios.

A continuación, exponemos íntegramente, lo mencionado por el Presidente Moreno durante su intervención en el Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019 que se desarrolla en la capital chilena:

“Presidentes, les traigo una alerta que involucra a nuestros pueblos y procesos: El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, creó -en las postrimerías de su mandato- el ‘Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro’. Lo conforman, con él, políticos y autoridades de su gobierno.

En el mes de agosto de 2018, ese instituto recibió una transferencia desde BANDES, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, por USD 281.000, a la cuenta # 11003001755 del Bancodesarrollo S.A., un banco privado de Ecuador.

Ese dinero sirvió para los pagos a sus integrantes:

A Rafael Correa, con transferencia a Bélgica por USD 84.800. Y en Ecuador, con USD 11.400, a su cuenta del Banco del Pacífico.

A sus colaboradores: ex ministros de finanzas, gerente del Banco Central, Canciller, y secretario de Rentas, giros de entre USD 34.000 y USD 6.000, a cuentas en diferentes bancos de Ecuador.

Lo insólito de todo esto, es que en un país con hambre, miseria y migración multitudinaria, como Venezuela, se desvíen fondos de un banco del Estado, para alimentar cuentas personales de ex funcionarios que intentan desestabilizar mi gobierno.

El servicio de inteligencia ecuatoriano que nos dio esta información, nos alertó que la misma operación la están llevando a cabo en otros países.

Tengan cuidado con la injerencia de Nicolás Maduro y de Rafael Correa, en próximas elecciones. Habría dineros oscuros de ellos dos, para favorecer a candidatos del mal llamado “Socialismo del Siglo XXI”. Eso, en mi país, se considera como delito de peculado. No sé cómo se lo llame en Venezuela.

Ustedes me dirán si me equivoco, pero -a la tasa de cambio del dólar- el salario mínimo en Venezuela, no sobrepasa los USD 80 al año (…)

¡Qué coincidencia! Son los mismos que impulsaron su propio estilo de “integración”, para perpetuarse en el poder, violando todo derecho, y que ahora es utilizado para desestabilizar, para manipular y para corromper.

Según los organismos altamente calificados de derechos humanos tuvimos:

5.630 víctimas directas de la represión de la fuerza pública.

52 casos de muertes sin aclarar.

170 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ataques armados a poblaciones indígenas.

Ataques, amenazas e intimidación a abogados, patrocinadores de casos de violaciones de derechos humanos, y otro tanto de derechos al debido proceso.

25 casos graves de criminalización de la protesta social, afectando a más de 5 mil personas.

Y la lista continúa. Fueron 286 casos graves de violaciones a los derechos humanos, individuales y colectivos, con la afectación a más de 8.000 personas.

Toda esta artimaña va contra la democracia de América Latina.

Destruye la esperanza de días mejores para nuestros pueblos, y amenaza el futuro de millones de niños y jóvenes”.

