ECUAVISA (Guayaquil) Pago de $13.5 millones no libra a Topic de investigación penal

Existen otras investigaciones abiertas El pago de los $13.5 millones, realizado por el empresario Tomislav Topic el 19 de marzo de 2019, no lo exime de una posible responsabilidad penal. Las investigaciones en su contra siguen su curso en la Fiscalía, por el delito de lavado de activos, dentro de la trama de corrupción de Odebrecht.

Además, se investigará otras cuentas relacionadas a Topic, a Telconet y a otras personas, para lo cual se cuenta con información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), aclaró Richard Alvarado, fiscal del caso.

El funcionario también señaló que la consignación de valores por parte de los empresarios Topic, en materia penal, no está prevista en la normativa jurídica. “Unilateralmente, realizaron un cronograma de entrega que Fiscalía no conocía y que no se decidió en el acto urgente, se hablaba de hasta el 26 de noviembre de 2019, es decir que en cierta forma se trataba de interrumpir las investigaciones correspondientes”.

El fiscal Alvarado manifestó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) estableció medidas cautelares, como la prohibición de movilización de fondos para recabar evidencias. Fiscalía pidió que se entreguen los $13,5 millones, pero debido al incumplimiento pedimos la inmovilización de cuentas.