Blasco Peñaherrera se disculpa por mentir que Luisa Maldonado tiene grillete electrónico (VIDEO)

Al final del encuentro, Peñaherrera, incluso, le deseo "lo mejor" a la candidata Durante una entrevista radial, Blasco Peñaherrera, de la encuestadora Market, afirmó que la candidata a la alcaldía de Quito por Compromiso Social, Luisa Maldonado, tenía grillete electrónico. A la salida, la candidata le demostró que estaba equivocado y Peñaherrera le pidió "mil disculpas" y se rectificaba por lo dicho.

A través de redes sociales circula falsa información, con imágenes montadas, de que Luis Maldonado se habría retirado el grillete electrónico.

Con esta información, durante una entrevista radial, Peñaherrera afirmó que tenía un grillete electrónico. A su salida, Luisa Maldonado le demostró que era falso.

Peñaherrera: “A mí me dijeron. A mí me dijeron ayer, pero si no es cierto le pido mil disculpas y voy a hacer la rectificación del caso”.

Maldonado: “Yo le agradezco”

Esta fue la conversación que mantuvo Maldonado y Peñaherrera después de la entrevista. Al final del video, el dueño de la encuestadora Market permitió que el video se publique en redes sociales y que se aclare que ha pedido disculpas.

A través de su cuenta de Twitter, Peñaherrera también se pronunció: “Hace minutos en una entrevista con Diego Oquendo, mencioné que Luisa Maldonado del partido de Correa, utilizaba grillete electrónico. A la salida, ella y su grupo me esperaba para que constate que no usa grillete electrónico. Mis disculpas a ella y mi rectificación”.

Al final del encuentro, Peñaherrera, incluso, le deseo “lo mejor” a la candidata a la Alcaldía de Quito.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato