"Quito necesita más seguridad, mejorar la movilidad y obras en los barrios": Natasha Rojas, candidata a concejala (AUDIO)

Plantea un proyecto de ordenanza denominado "Quito transparente y sin corrupción" La candidata a concejala de Quito, Natasha Rojas, es militante de Unidad Popular desde hace 30 años, tiempo en el que se ha vinculado a organizaciones estudiantiles, de barrios, trabajadores, derechos humanos, mujeres, ambientalistas, entre otras. Considera que el Municipio capitalino está inmerso "en una crisis de carácter institucional, plagada por la corrupción"; por lo que sus propuestas están enfocadas en "mejorar la movilidad, mayor seguridad, eficiente recolección de la basura y obras en los barrios", señala.

Rojas es expresidenta de la Federación de Barrios de Quito y fue la primera mujer presidenta de la FEUE de la Universidad Central. "Eso rompió el tema de que solo los hombres podían ser presidentes de esta organización estudiantil", dice.

"En el ámbito profesional, me he desempeñado durante 15 años como docente universitaria, por lo que considero que hay un conocimiento importante de lo que sucede en la ciudad de Quito, como entender los sueños, las apiraciones, los objetivos que tiene la juventud; y la coherencia política que para mí es importante", acota.

Según la candidata, "en Quito hay una crisis de carácter institucional plagada por la corrupción, por la crisis presupuestaria que vive el Municipio. Estamos atravesando un momento de 'metrodependencia', de cada 100 dólares del presupuesto, 55 dólares se destinan al Metro. Es un Municipio que está sobreendeudado tanto es así que hace unos meses el alcalde Mauricio Rodas solicitó al Concejo Metropolitano que le autoricen un endeudamiento de 34 millones de dólares, pero la ley no lo permite".

"Hay una crisis en corrupción, solamente en Quito sucede que tenemos dos concejales que asisten a las reuniones del Concejo Metropolitano con grillete, y estos dos concejales que extorsionaron con 80 millones de dólares a las personas que querían legalizar sus taxis, el uno es el presidente de la Comisión de Movilidad, el otro es el vicepresidente, y estando en esos cargos interfieren en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía en este caso", añade.

Rojas plantea un proyecto de ordenanza denominado 'Quito transparente y sin corrupción', que tiene tres ejes fundamentales: "la eliminación de la dependencia 'Quito Honesto', que no ha hecho nada solo están amigos del alcalde de turno; la creación del comisión cívica anticorrupción de Quito, integrada por ciudadanos que tengan autonomía e independencia del Concejo Metropolitano; y la creación de la comisión especializada de fiscalización del Concejo y que sus decisiones obligatoriamente pasen al Pleno del Municipio", explica.

"Hemos recibido denuncias que existe una administración zonal que entrega el metro cuadrado de adoquín a 75 dólares, cuando los profesionales de la construcción señalan que máximo podría costar entre 25 y 30 dólares; este es solo un ejemplo de lo que pasa al interior del Municipio", sostiene.

Para Natasha Rojas, "es un momento importante para recuperar el Municipio" para que se realicen proyectos a favor de quienes viven en la ciudad. "Y para que exista un trabajo entre concejales y alcaldes, de incentivar fuentes de empleo, transporte de calidad, seguridad, obras para los barrios".

"Hay sectores populares que no han sido atendidos en esta administación, una parte importante del presupuesto del Municipio de Quito se va a la administración norte o a la de Tumbaco, y las otras administraciones tienen problemas en su ámbito presupuestario, existe una política de restablecer obras prioritarias en determinadas zonas de la ciudad que ya han sido atendidas, pero los sectores populares han sido marginados. Hay que recuperar el Municipio para los ciudadanos", agrega.

Rojas manifiesta que los problemas que se deben mejora en Quito son: movilidad, seguridad, recolección de la basura y realizar más obras en los barrios.

"En el ámbito de la seguridad, tres elementos concretos: recuperación del espacio público con arte y cultura; transporte hasta las 10 de la noche para todos los barrios de la ciudad; y hay que llegar a un acuerdo con la Empresa Eléctrica para la iluminación inmediata de calles principales y secundarias".

Además, plantea una ordenanza de seguridad ciudadana que contempla varios ejes.

"Quito requiere una sola ordenanza integral de movilidad sostenible y sustentable, trabajar por la fusión de algunas dependencias, no es posible que en el ámbito del tránsito vehicular existan siete dependencias, no sabes a cuál obedecer y cuando existen problemas no sabes a dónde ir. Necesitamos esa ordenanza que tenga como eje fundamental el transporte público de calidad, que garantice seguridad, rapidez, comodidad y una tarifa asequible para sectores populares. Si no hay un mejor servicio no debe subir el pasaje", indica.

Resalta que su trabajo también estará enfocado en las mujeres. "Requerimos una reforma a la ordenanza de la violencia contra la mujer, un diagnóstico territorializado sobre lo que pasa con la violencia contra la mujer en Quito. Necesitamos casas de acogida en las cuatro zonas de Quito para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia".

"El proyecto 'Bájale al acoso' ha sido importante pero necesitamos agilidad, el desarrollo de la tecnología y la información debe crearse para generar un botón de pánico que sea de inmediata reacción del Municipio en protección de las mujeres", menciona.

Rojas añade que se debe fortalecer los programas '60 y piquito', y que para hacer realidad su plan de trabajo, "es importante tener una concejalía de puertas abiertas y reformar la Ordenanza 102 de participación ciudadana, en la que realmente se logre esa participación en la planificación, toma de decisiones y control social a las autoridades".

(FO)

