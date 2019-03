OPINIÓN (El Oro) Inspeccionan zonas afectadas

De acuerdo al informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, son 29 familias con 92 personas, las afectadas en Santa Rosa

Machala.- Desde un helicóptero, Alexandra Ocles, la directora nacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), sobrevoló las zonas afectadas por el invierno en El Oro. “En el sobrevuelo hemos visto directamente varias de las zonas afectadas, sobretodo en Santa Rosa, donde el nivel de afectación diría yo que es moderado, obviamente hay zonas que pueden ser mucho más vulnerables, dentro del cantón”, informó la titular de Gestión de Riesgos.

Del vuelo también participó el gobernador Danilo Maridueña, quien durante la mañana junto a Fabricio Riofrío, coordinador del SNGRE, entregó 200 bidones de agua a 100 familias del cantón Santa Rosa.



Evaluación

De acuerdo al informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, son 29 familias con 92 personas, las afectadas en Santa Rosa, por la lluvia y desbordamiento del río el lunes 18 de marzo. Mientras que en toda la provincia contabilizan a 44 familias con 161 afectados. Ocles dijo que pese al daño invernal, el trabajo articulado desconcentrado de Riesgos y los gobiernos seccionales, permitió actuar de manera oportuna. “El COE (Comité de Operaciones Emergentes), tiene que evaluar cada uno de los compromisos y las tareas, por eso se ha convocado al COE provincial para que pueda hacer seguimiento de los compromisos que se establecen desde cada una de las instituciones de respuesta”, precisó la Funcionaria. Durante el sobrevuelo, las autoridades divisaron como en dos días el agua aún no baja sus niveles y sigue inundando calles, viviendas y diferentes edificaciones de la ciudad Benemérita. Competencias La Secretaria de Estado, enfatizó que es importante que los gobiernos locales asuman su responsabilidad y competencias, porque no pueden estar esperando que todo les haga el Gobierno Central. Dijo que como Riesgos, están para brindar ayuda humanitaria y que de seguir las afectaciones, seguirán dando respuesta porque según los pronósticos, las lluvias serán hasta abril. “Los planes de contingencia de cada una de las instituciones, tienen que estar activados y hacer ajustes dado que estamos en alerta naranja en la provincia”, lo cual significa activar todos los mecanismos de respuesta en cada cantón y de ser necesario declarar la emergencia dependiendo la situación, explicó. Para el SNGRE el trabajo que pueden realizar las municipalidades durante el verano, será fundamental para enfrentar cualquier situación adversa, como la ocurrida en Santa Rosa, que se pudo paliar con obra de prevención.

Apoyo económico

En el caso de Balsas, que hace 10 días se vio inundada por el desborde de ríos y quebradas que pasan por el centro de la ciudad, la Directora fue clara en señalar que están para apoyar, pero son los alcaldes quienes deben gestionar una solución. Lamentó que muchos de los alcaldes que porque ya no buscan una reelección, no les interesa lo que suceda, cuando la responsabilidad tiene que hasta el último momento que entregan el cargo. Sin embargo, no descartó que a través del Banco de Desarrollo del Ecuador (BEDE), se pueda plantear alguna alternativa de un 50 – 50. El alcalde de Balsas, Andrés Pinto, también llegó a la sesión del COE y dijo que insistirá en que se dé el financiamiento de nueve millones, para la construcción de un bypass, para desviar la fuerza de las quebradas que tiene Balsas. Se mostró un tanto aliviado, porque se le indicó de que el ministerio de Finanzas, les adelantará el presupuesto del año fiscal 2019. Asimismo, adelantó que hoy con maquinaria del ministerio de Transporte y Obras Públicas, se procederá a la limpieza de la ciudad, que aun tiene algunos escombros. Tras el sobrevuelo, el COE continuó reunido esta vez presidido por Alexandra Ocles, quien aseguró que el MTOP cuenta también con la maquinaria necesaria para actuar. Hasta el cierre de esta edición el Comité de Emergencia seguía en sesión. (OM7)