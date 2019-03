"Crimen contra nuestros marinos en frontera norte no ha quedado impune", asegura Ministra del Interior (VIDEO)

14 personas del Frente Óliver Sinisterra han sido sentenciadas como autoras, coautoras y colaboradoras La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que, a un año de la muerte de cuatro marinos en el atentado del Frente Óliver Sinisterra, en la frontera con Colombia, se encuentran detenidas 14 personas. De ellas, dos están sentenciadas por terrorismo, una como coautora y 11 como colaboradoras.

“Hoy, hace un año, cuatro marinos fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas: Luis Mosquera, Sergio Elaje, Jairo Sandoval y Wilmer Álvarez. Para nosotros, es importante recordarlo, decirles a sus familias y a sus compañeros, no solamente que no hemos olvidado este día, sino que el crimen que se cometió en contra de estos cuatro marinos no ha quedado en la impunidad”, mencionó.

Romo reiteró que la actuación del Gobierno Nacional y del Estado en sí ha sido en el marco de la ley, por lo que los resultados están a la vista. “Fueron detenidas, como responsables de estos actos, 14 personas de las cuales 2 fueron sentenciadas por terrorismo, con una pena privativa de libertad de 17 años y 4 meses”.

“Otra persona fue encontrada como coautora del delito y fue sentenciada a 10 años de cárcel y 11 personas recibieron sentencia como colaboradores y fueron sentenciados a 7 años de prisión”, precisó la Ministra del Interior en rueda de prensa.

