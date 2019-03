Fernando Cordero decide no volver a publicar sus editoriales en diario El Tiempo

"Nunca me voy a pelear ni con la verdad ni con mis principios rectores. No les puedo aceptar la suspensión temporal que anuncian", lamentó Luego de que el subdirector de diario El Tiempo, Juan Pablo Vintimilla, notificara al editorialista y expresidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, sobre la suspensión temporal de la publicación de sus artículos; el también exsuperintendente de Ordenamiento Territorial anunció su decisión de dejar de enviar sus opiniones tras rechazar el pronunciamiento de Vintimilla.

A través de una carta, publicada en sus redes sociales, aseguró que lo notifican de esta decisión “con un disimulo muy mal planteado”, sin embargo, a su criterio, esto refleja que “retornan su política de exclusión, ya que incluir es exactamente lo contrario de lo que han hecho”.

“Extrañamente, me agradecen y reconocen, por los artículos enviados y publicados, razón or la que, a más de agradecerles, les puedo preguntar, ¿entonces, cómo así dejarán de publicar temporalmente mis artículos?”, cuestionó.

“Nunca me voy a pelear ni con la verdad ni con mis principios rectores. No les puedo aceptar la suspensión temporal que anuncian. Yo he decidido que no volveré a publicar mis artículos, en El Tiempo, mientras ahí se siga confundiendo inclusión con exclusión”, precisó el exfuncionario.

Pidió además, que su pronunciamiento se publique en la sección de “Cartas al Director” para que sus lectores conozcan que no dejará de escribir. “Tengo mucha gratitud con todas las voces de aliento y crítica que he recibido en estos casi tres años. Les agradezco sinceramente. Nos seguiremos encontrando, al menos una vez a la semana”.

“Por la extraña ‘inclusión’ de la que hace gala el directorio de medios públicos puedo decirles que me voy a quedar ‘sin El Tiempo’ o ellos sin mis artículos, pero yo jamás me quedaré SIN TIEMPO para darnos, recíprocamente; opinión, aliento y compromiso para seguir construyendo, juntos, un nuevo país”, concluyó.

Vintimilla argumentó esta suspensión temporal con el hecho de que “caminan hacia la inclusión de nuevas voces y pluralizar los medios públicos. Se trata de una decisión a nivel de Directorio de Medios Públicos EP”, indicó en la misiva.

