Audio filtrado: "Acción de protección no tiene base jurídica", asegura Presidenta de la Asamblea (VIDEO)

"No hay ninguna violación de derechos", reiteró Elizabeth Cabezas El próximo 1 de abril se realizará la audiencia en la que se resolverá la acción de protección presentada por el activista Felipe Ogaz y el abogado Richard González en contra de miembros de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). Para la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, este recurso "no tiene ninguna base jurídica" porque "no hay ninguna violación de derechos" debido a que la Asamblea Nacional está actuando en el marco de lo que la Ley dispone.