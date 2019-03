PETICIÓN:Candidato a Fiscal pide a la OEA, ONU y Unión Europea que supervisen concurso de selección (VIDEO)

"Es una violación a mis derechos, porque de una manera anti técnica y poco profesional fui evaluado", alertó Javier Bósquez, candidato a fiscal general del Estado, presentó un pedido ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) para que supervisen el concurso para elegir a esta autoridad. "Es una violación a mis derechos, porque de una manera anti técnica y poco profesional fui evaluado", alertó.

“Tenemos derecho al acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en el país. He pedido este proceso a estos organismos como una denuncia por la violación de mis derechos en relación al proceso del examen oral, en razón de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una manera no técnica ni profesional, me procede a calificar con una nota de 18,90, en el examen oral”, relató.

Asimismo, reclamó por la calificación de su carpeta, que obtuvo un 44,1/50. Según alertó, a ninguno de los postulantes se les recalificó, por lo que su pedido está enfocado en transparentar estas actuaciones. “También recurrí a la ONU, con el mismo sentido, para que se sumen y formen parte de este proceso de selección”.

“Hay que tomar en cuenta que la investigación de los delitos no solo es en el Ecuador, sino que también existe delincuencia organizada, por lo que es importante que entre a formar parte este organismo internacional. También acudí hasta la Unión Europea”, añadió.

Hasta este jueves 21 de marzo, la ciudadanía podrá presentar sus impugnaciones a los 5 postulantes - Diana Salazar Merck Benavides, Javier Bósquez, Alberto Santillán y Juan Vizueta- para la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los 5 postulantes son los mejor puntuados en el concurso de Selección y Designación del o la Fiscal General del Estado.

La ciudadanía podrá presentar sus impugnaciones, si así lo considera, en el caso de que incurran en una o más de 4 causales: por falta de cumplimiento de requisitos legales; por falta de probidad o idoneidad; por estar incursos en alguna de las prohibiciones e inhabilidades; y por haber omitido o alterado información relevante para postular al cargo.

