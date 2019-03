Victoria Desintonio anuncia que de llegar al CPCCS fiscalizará el trabajo del Consejo transitorio (AUDIO)

Audio VICTORIA DESINTONIO



"Somos los ciudadanos los que vamos a elegir a las autoridades y darles de baja a esos concursos del transitorio", señala La abogada guayaquileña Victoria Desintonio, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), manifiesta que la entidad fue "creada para que la participación ciudadana sea real, y no para que intereses políticos de la derecha hagan lo que les dé la gana", pues se muestra en contra de que el Consejo desaparezca, como sugiere Julio César Trujillo, quien está al frente del Consejo transitorio.

"El Consejo tiene tres ejes fundamentales: generar mecanismos de participación ciudadana; hay que luchar contra la corrupción, pero este Gobierno no lo ha hecho, sino una pantomima de persecusión a todo aquel que no sea su amigo o tenga sus mismo intereses; y el Consejo debe designar a las autoridades que puedan fiscalizar y transparentar el proceso, pero a este régimen transitorio es lo único que les ha importado", añade.

Para Desintonio, los ciudadanos deben elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana porque "hay que proteger no solo al Consejo sino la Constitución del 2008, porque han hecho una estrategia escalonada, primero salió el señor Trujillo a decir que el 24 de marzo cuando vayamos a elegir a los consejeros de forma democrática, que hay que eliminar el CPCCS, porque lo único que les importa es la designación de autoridades para seguir en el poder. Eso es un insulto a la ciudadanía y a la democracia. Además, tenemos una Corte Constitucional puesta a dedo por el señor Trujillo".

Algo que incomoda Desintinio es la poca oportunidad de campaña que tienen los postulantes al Consejo.

"Los candidatos no podemos hacer campañas, no hay equidad en la publicidad, no se les ha dicho a los ciudadanos cómo votar y por qué es importante votar por el CPCCS. Otra de las cosas que se han inventado es que el conteo de votos no se los quiere hacer en la Junta Receptora del Voto y quieren que sea el último conteo que se haga para llevarse las papeletas a la Junta Provincial del CNE, que está secuestrada por partidos políticos, como el Partido Social Cristiano y Creo. No podemos permitir este fraude anunciado por el mismo Luis Verdesoto. Nos estamos movilizando y vamos a estar atentos", acota.

Desaprueba también que la Asamblea sea la encargada de escoger a las autoridades, como lo propone la presidenta del Legislativo.

"La señora Elizabeth Cabezas ahora pretende que la Asamblea se encargue de designar las autoridades, que llame a una asamblea nacional constituyente para que el pueblo ecuatoriano la mande a su casa. El Consejo debe escoger las autoridades de la mano con la ciudadanía porque la Asamblea es el ente más politizado y eso es volver al país del pasado".

"Somos los ciudadanos los que vamos a elegir a las autoridades y darles de baja a esos concursos del transitorio, y al primero que sacaremos es al señor Pablo porque nadie lo nombró, además pediremos que el Presidente Lenín Moreno nos rinda cuentas sobre el dinero en paraísos fiscales, y fiscalizaremos todo lo que hizo el señor Trujillo, no por venganza sino por transparencia, aunque no quiere que le revisen nada de lo que ha hecho y que se blinde su actuación", sostuvo.

(FO)

Ecuadorinmediato (El Poder de la Palabra)