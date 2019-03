Richard González: "Se han usado todas las armas posibles desde el poder para tratar de perjudicar a Ecuadorinmediato" (AUDIO)

Audio ENTREVISTA RICHARD GONZÁLEZ



Nuestro medio de comunicación presentará un recurso de queja en el Tribunal Contencioso Electoral por el comportamiento del Procurador Iñigo Salvador El Dr. Richard González, procurador judicial de Ecuadorinmediato, se pronunció sobre la disposición del Procurador General del Estado, Iñigo Salvador Crespo, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumpla con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que obliga que de manera urgente se entregue publicidad para estas elecciones a nuestro medio de comunicación. González considera que "se han usado todas las armas posibles desde el poder para tratar de perjudicar o desconocer los derechos que tiene Ecuadorinmediato".

"La democracia se refleja en cómo está la justicia. La utilización de las atribuciones y competencias, que en determinado momento les da la ley a ciertas autoridades para tratar de desconocer derechos, se está volvendo la tónica del día", dijo González.

El pasado 26 de febrero, el TCE aceptó la apelación de ECUADORINMEDIATO.COM y ordenó que se proceda a aceptar el registro como proveedor de promoción, así como a todos los medios digitales que cumplan con las condiciones de ley.

En este marco, el consejero Luis Verdesoto indicó que el CNE hizo una consulta a la Contraloría General del Estado (CGE) y a la Procuraduría. Éste último organismo, según Verdesoto, “tuvo un pronunciamiento peculiar y conservador, planteando que ningún medio digital, ningún medio por internet, de cualquier tipo, podía participar en el financiamiento público de campaña”.

González explicó que "ya hubo pronunciamientos anteriores de la Corte que determinaron que el Procurador no puede interpretar la Constitución, y en su oficio dice que ha analizado la Constitución, pero ya le dejaron claro que no puede; y no puede desconocer una sentencia, el dictamen del Procurador no reemplaza a los jueces. Lo que él está haciendo es una injerencia en la función electoral, una destitución se prevé para este tipo de cosas".

Con oficio Nº 02933 fechado a 7 de marzo de 2019, el Procurador Iñigo Salvador se dirige a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para intervenir en nuestro caso y señalar una serie de observaciones sobre la sentencia del TCE. Con su criterio jurídico, sustentado en varias normas de aplicación del ordenamiento legal de trámites administrativos, dispone que "no debe procederse a cumplir procedimientos que no se encuentren debidamente establecidos en leyes, decretos y demás normativa publicada en el Registro Oficial”.

"Si bien es cierto que el Procurador puede emitir dictámenes, la pirámide jurídica queda de la siguiente forma: la Corte ha dicho que está en el piso de la pirámide los dictámenes del Procurador, entonces los jueces son los que tienen que verificar que los dictámenes no se vayan contra reglamentos, contra acuerdos, contra leyes, luego contra la Constitución, peor contra sentencias", mencionó González.

Luego de que El TCE acogió el reclamó de Ecuadorinmediato, sentenció que se debe dar publicidad a los medios digitales de manera URGENTE, más cuando realizó pronunciamiento ya transcurrió media campaña y debió ser acatado por el CNE y puesto en ejecución en ese mismo momento, sin embargo, eso no sucedió.

"Hay falta de política judical por parte del TCE porque no puede o no quiere ejecutar su propia sentencia. Se le pide que haga ejecutar lo que ordenó y hasta el día de hoy no dice nada. Si se calla, significa que está actuando en connivencia con todas las funciones del Estado para perjudicar. El Tribunal debe ordenar al CNE que ejecute la sentencia, pero éste busca ayuda en la Procuraduría, así ya no hay dónde acudir, ya el Estado está fallido", sostuvo González.

Ecuadorinmediato presentará un recurso de queja en el Tribunal Contencioso Electoral por el comportamiento del Procurador Iñigo Salvador.

"Son daños y perjuicios que se tienen que resarcir. Ya se está solicitando la documentación correspondiente para evidenciar todas las acciones que el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, ha emprendido para perjudicar y seguir perpetuando la discriminación", aseguró González.

"La intromisión en las decisiones jurisdiccionales, deja en la indefensión no solo a Ecuadorinmediato, sino a todos los ciudadanos, eso no se puede permitir, y el estado de derecho tiene que volver a su cauce. Si no se le llama la atención al señor Procurador, nos exponemos a que sucedan cosas peores", agregó.

