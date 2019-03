"No es posible que opinión de un abogado esté contra sentencia de un juez": Jorge Acosta sobre Caso Ecuadorinmediato (AUDIO)

Audio ENTREVISTA JORGE ACOSTA



Expresidente del Tribunal Supremo Electoral menciona que se debe pedir al TCE que observe la conducta del Procurador y considere su destitución Respecto a la disposición del Procurador General del Estado, Iñigo Salvador Crespo, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumpla con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que obliga que de manera urgente se entregue publicidad para estas elecciones a Ecuadorinmediato; el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, señala que no comprende "cómo es posible que se atienda la opinión de un abogado por encima de la disposición de la sentencia del Tribunal. Esto es insólito".

"Llama poderosamnete la atención esta absolución de una consulta que ha hecho el Procurador, no puede ser posible que la opinión de un abogado, se vuelva en contra de una sentencia dictada por un juez, por el más alto Tribunal Electoral, el que tiene fuerza y condiciones de exclusividad y de exclusión sobre otras autoridades, sobre una sentencia absolutamente ejecutoriada", añade.

Con oficio Nº 02933 fechado a 7 de marzo de 2019, el Procurador Iñigo Salvador se dirige a Diana Atamaint, presidenta del CNE, para intervenir en el caso de Ecuadorinmediato, por segunda ocasión, y de manera voluntaria y sin que se le haya pedido su criterio, para señalar varias observaciones que se ha llevado hasta arribar a la sentencia del TCE.

Con su criterio jurídico sustentado en varias normas de aplicación del ordenamiento legal de trámites administrativos dispone que "no debe procederse a cumplir procedimientos que no se encuentren debidamente establecidos en leyes, decretos y demás normativa publicada en el Registro Oficial”.

Jorge Acosta explica que "las resoluciones en temporada electoral tienen que cumplir sus efectos sin perjuicios de su publicación en el Registro Oficial porque el proceso electoral está en tránsito y no puede quedarse estático hasta cuando haya cupo de publicación".

"Es anticonstitucional, convoca a un desacato, y abre la posibilidad que ustedes (Ecuadorinmediato) como perjudicados, como víctimas, inicien un procedimiento en ese sentido. Todas las resoluciones en tiempo electoral tienen que ser respetadas desde el momento mismo de su emisión, no el de su publicación. Nada puede detener o suspender el período electoral", agrega.

Acosta destaca que si la autoridad electoral dicta un reglamento o cualquier resolución con respecto a la aplicabilidad de normas, a vacíos que puedan existir en la ley, o decisiones como en este caso de publicidad, tienen que cumplirse de inmediato.

"Luego vendrá la publicación en el Registro Oficial, así lo ha considerado el TCE, esa es la más alta autoridad de justicia electoral que hay en tiempo electoral. No pueden sustraerse a una sentencia, sino después resulta válido que yo pierda un juicio en cualquier instancia y materia, le haga una consulta al Procurador General del Estado, y él me diga que no le haga caso al juez y no pague mi deuda, o no cumpla lo ordenado por el juez. La sentencia del Tribuna está por encima, inclusive, de lo que pueda resolver la Corte Constitucional".

"Independientemente de perseguir esta apertura al desacato, creo que se debe pedir al Tribunal Contencioso Electoral que observe la conducta de este funcionario, que es abogado del Estado, y no autoridad electoral, ni siquiera autoridad judicial; y considere la posibilidad de destituirlo", resalta Acosta.

Recuerda además, que "tratándose de la publicidad electoral para medios digitales, desde el 2008 ya se reconoció como tales y se les asignó propaganda electoral".

"Nuestra Constitución señala claramente que los jueces están obligados a aplicar la Constitución por encima de normas o actuaciones que limiten derechos. En este caso, el derecho humano que se está violando es la igualdad ante la ley. Por qué un medio de comunicación sí, y otro no", dice.

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sugiere a Ecuadorinmediato acercarse al Tribunal Contencioso Electoral y presentar la correspondiente denuncia.

"Debe ser en dos sentidos: una denuncia por desacato a la sentencia, y a la vez solicitar que se le ponga la sanción correspondiente al Procurador General del General por irse en contra de la sentencia. Además, se pueden iniciar otras acciones de carácter civil y penal por daños y perjuicios", concluye.

(FO)

Ecuadorinmediato (El Poder de la Palabra)