ECUADOR TV (Pichincha) Tres personas fueron detenidas por crimen de Carolina

El cuerpo de la menor, que entonces tenía 13 años e identificada como Carolina, fue hallado sin vida y con signos de violencia en el sector del Comité del Pueblo

La Ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, reveló que las fuerzas de seguridad han detenido a tres sospechosos de la muerte violenta de una menor, caso ocurrido en 2018 y aún por esclarecer.



A través de su cuenta oficial de Twitter la ministra informó que el sábado 16 de marzo de 2019 se practicaron tres detenciones de "los presuntos responsables de la muerte de la joven".



Prosigue afirmando que queda "mucho aún por esclarecer" y asegura que el crimen "no quedará en la impunidad. También pediremos sanción para quienes en la obligación de investigar no lo hicieron", aludiendo a una eventual falla en las pesquisas realizadas por las autoridades.



El cuerpo de la menor, que entonces tenía 13 años e identificada como Carolina, fue hallado sin vida y con signos de violencia en el sector del Comité del Pueblo, localidad del norte de Quito, en agosto de 2018.



La progenitora dijo a medios locales que las investigaciones del caso no prosperaron al considerar la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) que la muerte de Carolina fue por causas naturales, pese a que el cadáver presentaba hematomas y signos de haber sido abusada sexualmente, según reveló la autopsia.



Ese organismo policial, no obstante, recomendó en un informe que el caso debería ser investigado por la Fiscalía de Violencia de Género a fin de que se esclareciera el presunto delito de violación a la menor.



La familia de la fallecida, que había reportado una conducta de rebeldía y acercamiento a las drogas y a individuos mayores de edad al objeto de introducir a la menor en la prostitución y otros actos delictivos, piden además que se investiguen elementos atenuantes como la existencia de una red de trata con fines de explotación sexual.



De acuerdo al último Informe Global de Trata de Personas en 2018 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), los países andinos registran porcentajes particularmente elevados de trata de menores de edad.



En Ecuador los niños y niñas representan poco menos de la mitad de las víctimas de trata detectadas en el país en el último año. (I)