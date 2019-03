LA HORA (Zamora) Asambleístas rechazan propuesta que afectaría recursos de la Amazonía

Los legisladores de Zamora Chinchipe dicen que defenderán los derechos de los amazónicos

Elio Peña y Absalón Campoverde, asambleístas de la provincia de Zamora Chinchipe, se pronunciaron respecto al proyecto de ley que pretende retirar los recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, obtenidos en la Ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA).

Elio Peña explica que esta ley vulnera los derechos de toda la Amazonía, que se trata de un proyecto tiene muchas inconstitucionalidades. “La (ley) conseguimos unidos y unidos como amazónicos la defenderemos… Hemos pedido a la presidenta de la Asamblea que no ponga a discusión a segundo debate este proyecto”, aseguró Peña.

Por su parte Absalón Campoverde explica que esta propuesta vulnera cinco artículos de la Constitución. “Este proyecto no debería haber pasado a segundo debate”, explica, agregando que no está en contra de que se les pague a los trabajadores de empresas estatales. “Las mismas empresas deberán hacerse cargo de esos pagos, no tienen por qué topar los recursos de los amazónicos que por ley nos corresponden”, expresa.

Campoverde explica que ha presentado una propuesta para que, a través de Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, se pueda entregar a Ejecutivo en la cual, sea la misma empresa la que se haga cargo del pago del 15% de utilidades a los trabajadores de las empresa petroleras e hidroeléctricas. “No estamos en contra de los trabajadores, pero deben respetarse los derechos de los amazónicos”, manifestó.

Los dos asambleístas destacan que esta ley no pasará, que ellos velarán para que se detenga toda intención de aprobar esta ley que la consideran como anticonstitucional.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados se encuentran organizando una Cumbre Amazónica en la ciudad de Puyo (provincia de Pastaza), en donde se analizará este tema y se tomarán resoluciones con las cuales esperan hacer escuchar el rechazo de todos los amazónicos a este proyecto de ley. (AOC)

EL DATO

La ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica aumenta los recursos de uno a dos dólares por barril de petróleo para los Gobierno Descentralizados Amazónicos.