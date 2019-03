DENUNCIA:Rafael Correa alerta que Presidente Moreno estaría incumpliendo entrega de obsequios presidenciales

Recordó que existe un Decreto que obliga a entregar los regalos recibidos y reveló un correo donde se implementa un mecanismo para supuestamente evadir el registro de los regalos en el sistema El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló un correo electrónico, en el que, supuestamente se estaría cometiendo una ilegalidad con el tratamiento a los regalos que recibe el Presidente Lenín Moreno. En un mail enviado por una subsecretaria, dirigido a Rocío González, esposa del Presidente, le pide que le instruya dónde se entregarán los regalos que reciba el Presidente. "En caso de ser a residencia, no será registrado en el sistema de regalo", dice el correo.

El exmandatario manifestó que, durante su Gobierno, creó el museo donde se encuentran más de 11 mil regalos que recibió, tanto él como su esposa, en las visitas a varios países. Criticó que en el pasado no existía norma que obligue a los mandatarios o funcionarios a dejar los regalos recibidos en el patrimonio de la entidad respectiva.

Sin embargo, recordó ahora existe el Decreto Ejecutivo 870 que indica que: En el caso que hubieran regalos de tipo institucional, deberán integrarse al patrimonio de la entidad, de forma inmediata a la percepción de los sujetos. “Ya no es opcional, es obligación legal entregar los regalos”, enfatizó Correa.

Denunció que el Presidente Moreno no estaría cumpliendo con la ley y reveló un correo electrónico con el asunto “Decretos de obsequios” de parte de Sonia Robalino, una subsecretaria, dirigido a Rocío González, esposa del Presidente.

“Estimada señora Rocío, quiero conversar sobre el manejo de los regalos y presentes oficiales del señor Presidente. Desde que estamos permanentemente investigando, con el propósito de cumplir y estar apegados a la normativa, nos hemos enterado del Decreto 870, en este decreto se establece que los obsequios serán entregados y pasarán a formar parte de la institución”.

Continúa el mensaje: “Revisando las implicaciones que podría tener en el futuro este tema, he cambiado la política para evitar y eliminar los riesgos. En ese sentido se procederá de la siguiente forma para los obsequios del señor presidente: en los viajes internacionales se destina un custodio de los objetos, quien estará a cargo de los mismos hasta ser entregados en esta subsecretaria y posteriormente usted me instruirá dónde se entrega. En caso de ser a residencia, no será registrado en el sistema de regalo. Yo estaré llevando un control de los obsequios, únicamente para su información y será de confidencial manejo”.

“Se están robando los obsequios del pueblo ecuatoriano”, alertó el ex mandatario, quien reiteró que se debe investigara dónde están los regalos que ha recibido el Presidente Moreno en los viajes que ha realizado.

Fuente: Enlace Digital, EcuadorInmediato