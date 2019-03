Por: Dr. Francisco Herrera Aràuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com La peor herencia política que se puede dejar para la historia de una nación es un "mal nombre" haber atentado contra la democracia. Ecuador sufre en estos momentos un asalto al poder por un grupo de transitorios que dan la peor muestra del absurdo, violentando las leyes y normas dicen que rescatan la legalidad del país, y; ahora, en forma abrupta dicen que garantizan la democracia pidiendo que se eliminen las elecciones y todo porque las cosas no han salido a su gusto conspirativo. Peor semana no pudimos tener.

EL ASALTO AL PODER POR “LA BANDA DE LOS GALLO-HERVIDOS”

La peor herencia política que se puede dejar para la historia de una nación es haber atentado contra la democracia. Ecuador sufre en estos momentos un asalto al poder por un grupo de transitorios que dan la peor muestra del absurdo, violentando las leyes y normas dicen que rescatan la legalidad del país, y; ahora, en forma abrupta dicen que garantizan la democracia pidiendo que se eliminen las elecciones y todo porque las cosas no han salido a su gusto conspirativo. Peor semana no pudimos tener.

La historia se cuenta sola. Allá en junio de 1982, en los días de la reinstaurada democracia en la nación, asolaba al país un grupo en el congreso que Jaime Roldós los apodó como “los patriarcas de la componenda” entre los que estaban Carlos Julio Arosemena, León Febres, Asaad Bucaram, Julio César Trujillo, entre otros. En el tiempo que se discutió la famosa “sucretizaciòn” del doctor Oswaldo Hurtado, que convirtió la deuda privada de dólares a sucres y nos perjudicó con más de US$ 1.685 millones de dòlares, surgió el enfrentamiento entre Arosemena y Trujillo ya que este último defendía a su gobierno de la democracia cristiana (DC) en la que estaba afiliado ese momento, tras haberse salido del CFP y que apoyaba entusiasta tal medida dañina al país. El expresidente en medio de su dipsomanía continua, ya que acudía borracho a las sesiones del congreso, sintió molesto como el político gobiernista quiso usar el derecho para sus fines y le indignó la forma como se torcían las leyes para saciar sus malas intenciones, por lo que le gritó al rubicundo Trujillo Vázquez: ¡cállate… barbón sin barbas “gallo hervido”!, y luego rematar en forma mordaz, demoledora, como solía ser Arosemena, con el grito de “catador de urinarios”. Desde ahí quedó este apodo tan famoso por la forma y modo como el mentado doctor usaba las leyes a su antojo y, hoy salpica con el mote a sus seguidores transitorios.

Que quede para la historia que Ecuador entre 2017 al 2019, fue llevado en forma alevosa a un proceso de “Transición” en los días del presidente Moreno Garcés, por un grupo de codiciosos del poder que no habían podido llegar a los cargos en el gobierno de Rafael Correa. Esto, sea porque perdieron las elecciones, porque no pudieron en los exámenes o porque no tuvieron los méritos suficientes y no representaban a los ciudadanos, lo cierto es que no estaban en la manipulación del gobierno. Como las últimas elecciones le dieron el triunfo a la revolución ciudadana, usando una serie de armas arteras, este grupo rodeó a punta del chantaje al actual mandatario y le arrancaron una decisión cuestionable e ilegal de “Pasar de la dictadura de Correa a la democracia de Moreno” para lo cual requerían usar esa transición.

A los transitorios agrupados en todos años de fracaso de sus intentonas les costó trabajo entender que el poder había pasado de manos, que ya no era de los partidos o grupos de poder manipulados sino los ciudadanos los que podían controlar, aplicar veedurías, tomar cuentas y, sobre todo, nombrar funcionarios públicos. En el fondo esa fue la gran razón por la cual embarcaron a Ecuador en esta peligrosa aventura, que linda con el golpismo y que busca someternos a todos por el abuso, para tener ellos unos carguitos o empleos. Es decir había que acabar con el poder ciudadano pero, antes, debían usar uno de los peores enemigos que estaba al frente y era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La estrategia fue de lo más burda. Primero, acusar a todos los actos que había tenido a su haber este CPCCS, cuestionar e insultar a todos los funcionarios nombrados, destruir con su boca y ataque a todas las entidades instituciones del estado que se habían creado con este neo-constitucionalismo y; Segundo, aducir que “solo ellos y unos cuantos más” era los que podían tener la honorabilidad de solucionar todo esto. Con esta masa crítica en la opinión pública, arrancaron la consulta popular inconstitucional e ilegal que el pasado 4 de febrero de 2018, con el famoso como destructivo “7 veces Sí”, un mandato que les permitía destruir toda la función de transparencia.

Obsesionados, en medio de su euforia, porque habían conseguido aprobar que ellos manejen el poder dieron paso a una decisión incongruente como rara y que consta en la deleznable pregunta 3era de la consulta: “Que se elijan a los consejeros de participación ciudadana por medio de votación popular y en las urnas”. Creo que todavía se están preguntando entre ellos, porque manejan este tipo de lenguaje despectivo ¿A quién se le ocurrió esta especie de tontería para que la gente vote?, y claro, en su lógica se recriminan iracundos que: “Nada peor que un tonto con iniciativa”.

Como el golpe transitorio tenía que seguir se constituyeron en banda detrás del poder y eligieron a dedo al doctor Julio César Trujillo, como a seis consejeros más, para tomarse el CPCCS al que creyeron su peor enemigo. Entonces se dio la feria de insultos como de cargos, y el fracaso que tienen que asumir por este asalto es grave porque afectaron a la honra de las personas, como el haber puesto a los de las notas mediocres, a los políticos con pasado pestilente, a magistrados que tienen el nombre como mérito. Si la transición ha fracasado ha sido por ellos, por sus propios errores, lamentablemente, nos han arrastrado al fracaso como nación hasta convertirlo en una caricatura de estado fallido.

Mientras se festinaban los puestos entre los ganapanes y buscaempleos, o se peleaban por el poder entre ellos así sea a dentellada limpia, el proceso de selección de los candidatos para el CPCCS siguió entre marzo a septiembre de 2018 sin impedimento alguno. Se presentaron 272 precandidatos, y las comisiones ciudadanas de nombramiento procedieron a escudriñar, cuestionar y analizar las impugnaciones que se impusieron. Tras revisar los verdaderos méritos se calificó a 42 nombres de quienes serían escogidos como candidatos, presentados a elección popular universal, directa y secreta para los comicios del 24 de marzo de 2019. En este caso se procedió con una limpieza destacable en los empleados del consejo transitorio, y que al parecer no controló JC Trujillo, siendo el único caso no cuestionable de elección que han hecho ellos mismos.

Al aprobarse la lista por los transitorios, los que rondan por fuera del espacio de JC Trujillo en condición de asesores o consejeros escondidos, pusieron el “grito en el cielo” y se alarmaron en forma escandalosa al descubrir que entre los escogidos no estaba su “gentecita bien”, por lo que le les brotó purulenta la lucha de clases, el racismo, el exclusionismo y la discriminación, que con mucha indignación la hicieron manifiesta en la mala boca del rubicundo anciano que proclamó sin tapujos que “El consejo de participación ciudadana tenía que desaparecer” (Radio Democracia Septiembre/2018), mientras el político Andrés Páez (CREO) insultaba y ofendía a todos los candidatos, porque “todos eran correìstas”, con lo cual descalificó a su mismo proceso.

Lo más crítico que tiene que soportar la nación en estos momentos son las contradicciones que muestran los transitorios, ya que actúan como enloquecidos. Proponen eliminar el consejo porque no lo controlan, claman que se llame a consulta popular para eliminar ese consejo que tienen que elegir la ciudadanía; que se impidan las votaciones por “esos” candidatos que no saben de donde salieron; que se anulen las elecciones porque para ellos no están muy bien representados. El CNE, como buena parte de esta banda corre presto a entregarse a la voluntad de JC Trujillo y pone condiciones absurdas como: impedir que los candidatos hagan propaganda; eliminar los spots de los candidatos porque ofrecen fiscalizar el gobierno de Moreno; peor aún pautan los comerciales en horas de la madrugada de los que quieren revisar lo que ha hecho Trujillo y su banda. Están desesperados, ya no saben cómo actuar, y llegan al absurdo como organismo rector del sufragio de promover el voto nulo, con el que no saben qué ni cómo hacer, en un contrasentido con la democracia.

Peor se han puesto las cosas con el anuncio de los posibles elegidos, que proponen frontalmente que van a revisar todo lo actuado por el Consejo Transitorio, con la cual ponen en la palestra el juzgar y ser juzgados a todo lo que han hecho JC Trujillo y su banda de transitorios, lo que incluye revisar destituciones, retirar nombramientos, analizar los procesos, recalificar a magistrados “de a 14”; o sino procesar con seriedad la elección de la fiscalía “de a 10”; cuestionar los mandatos que fueron impuestos en esta transición ilegal e ilegítima y mandar a la càrcel al contralor auto-sentado. Si, van a cuestionar ese actuar sinuoso e inmoral del uso de las leyes que se ha aplicado esta transición impúdica y desvergonzada. Un frio sudor les recorre por la espalda a los transitorios, que se les cae lo que actuaron con abuso e influencia mal habida, pueden ser enjuiciados o destituidos.

El punto culminante de todo este relajo fue la propuesta de los abogados Rafael Oyarte, Juan Benalcázar e Ismael Quintana, que hasta aquí habían hecho su carrera pública como opinadores constitucionalistas, para eliminar las elecciones. Con absurdo grito que reclama derechos “porque eso dicen las encuestas” y con una actitud arrogante que defiende su torpeza, lo que se intentó con este gesto de los transitorios fue ¡ROBARLE LAS ELECCIONES A ECUADOR! Que quede para la historia este gesto como los nombres de estos abogados, que quisieron llegar a este extremo de dar un nuevo golpe artero a la democracia ecuatoriana.

Es demencial lo que le ocurre al Ecuador con la clase política transitoria, con lo que ha hecho el gobierno actual. Nos han metido en un proceso de abuso de la confianza pública como si fuese un trapo al que se manosea de forma grotesca. Digo, ¿Cómo explicamos al mundo lo que estamos viviendo?Primero nos llaman a elecciones y después nos quieren quitar el voto. Que vergüenza ajena siente uno como ecuatoriano. Por eso nos ven con desconfianza y recelo en la comunidad mundial, por estas incoherencias.

Dicen que en lenguaje popular cuando a un político se lo bautiza con un apodo, ese se queda para toda su vida pública; e igualmente, cuando un proceso es ridiculizado con burla por lo miserable del mismo, también queda para siempre. Por eso: “¡La transición es un asalto al poder ejecutada por una banda de gallo-hervidos!”, Así se han prestado para la burla de la opinión popular, por tantas sandeces en mal uso de las leyes como atropellos a la democracia, y así se los recordará para siempre. (FHA)

