EL UNIVERSO (Guayaquil) Cupos no alcanzarían para todos los estudiantes de U.

"No habían previsto y no existen en este momento las vacantes para todos los internados", afirmó Roberto Paissailaigue El rector e interventor de la Universidad de Guayaquil, Roberto Paissailaigue, reconoció que la falta de plazas de internado es un problema, "no fue resuelto oportunamente" por las administraciones anteriores y estimó que solo habrían 800 plazas de 1.613 estudiantes que culminaron sus estudios.