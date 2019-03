"Todo es un complot, quieren evitar que se investigue a Lenín Moreno por corrupto", alerta Rafael Correa (AUDIO)

Audio Marzo 15- Rafael Correa



El expresidente denunció que la "prensa mercantilista" está protegiendo al Primer Mandatario Desde Bélgica, y en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el expresidente de la República, Rafael Correa, se refirió a los diferentes temas coyunturales que han ocurrido en estos días en el país, como el caso Balda, la investigación a la reconstrucción de Manabí además del supuesto "blindaje" por parte de la Asamblea Nacional al Presidente de la República Lenin Moreno. "Todo es un complot, quieren evitar que se investigue a esta persona. No solo es inepto, sino corrupto", dijo.

Caso Balda

El Exjefe de Estado criticó la sentencia dictada a Diana Falcón y Raúl Chicaiza, exagentes de inteligencia, tomando en cuenta cómo comenzó el caso, siendo utilizado solamente para vincularlo en el “plagio” al político Fernando Balda. “Me vinculan por el falso testimonio de un expolicía al cual no conozco, que dice que lo he llamado dos veces y que, cuando se le pide pruebas, dice que no tiene el teléfono”.

“Además, dice que se ha reunido tres veces conmigo y que se demostró que no es verdad, como se lo hizo con el tema de una de las supuestas llamadas porque fue mientras yo volaba desde Guayaquil a Quito. Me pusieron, como medida cautelar, que me presente cada 15 días en Quito, sabiendo que vivo en Bélgica. Como no pude hacerlo, sino que fue al Consulado, entonces me ponen prisión preventiva”, relató.

Correa precisó que la sentencia que se da es argumentada en el artículo 188 y 189.4 del Código Penal anterior porque ese es el que estaba en vigencia en el 2012, que habla de plagio. “Todos los testimonios, lo que dicen, es que lo que hicieron es arrestar a este señor porque era un fugitivo y entregarlo a las autoridades ecuatorianas. Eso se llama plagio sin fines extorsivos. En Colombia esto ya se juzgó, pero además, es motivo de nulidad porque significa que la jurisdicción está en ese país, no en Ecuador; y se sentenció por secuestro simple”.

Pese a ello, tanto Chicaiza como Falcón se declaran culpables de plagio agravado con fines extorsivos y con malos tratos. A criterio del Exprimer Mandatario, todo esto es “un complot” porque si es que fuera secuestro simple, como se determinó en Colombia, habría prescrito hace algunos años. Sin embargo, no quieren dejarlo prescribir para impedir que regrese al país.

“Como si eso fuera poco, habría que añadir que, hace pocas semanas, decidieron declarar prescrito el caso del 30-S porque dijeron que sí, que el Presidente estuvo retenido, pero que es secuestro simple porque no hay pericias, ni de malos tratos, ni con fines extorsivos. La pregunta es dónde están esas pericias en una detención de 40 minutos en la que estuvo Balda”, cuestionó.

A criterio del Expresidente, existen todos los mecanismos para exigir un derecho de repetición. “Hay dos sistemas internacionales: El Interamericano y el de las Naciones Unidas. El primero demora más que el segundo y nosotros estamos recurriendo, por esa premura, al Sistema de Naciones Unidas, pero vamos a ganar”.

“Vamos a ganar porque lo que están haciendo aquí no tiene ni pies ni cabeza. Revisen, son 22 casos ya. Soy culpable del mal uso de los aviones presidenciales, de Certificados de Tesorería, de negociaciones de campos petroleros que ni sabía, de no haber visto la noticia en el periódico. Es una cosa de locos, realmente”, lamentó.

Reconstrucción en Manabí

Según un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), existirían supuestas irregularidades en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril del 2016. Uno de los señalados es el expresidente Rafael Correa, quien asegura que éste es una nueva estrategia para evitar el triunfo de Leonardo Orlando como Prefecto de la provincia.

“Pidamos pruebas, se han pasado hablando, por dos años de corrupción, no se dejen manipular”, llamó el Exjefe de Estado, enfatizando además, que existen una serie de irregularidades en el documento. “Le aseguro que esa empresa de la que dicen que es de familiares del exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, la tenía desde antes. Hablan de USD $400.000 millones en negocios, en contratos, ¿dónde demostraron eso?”.

Correa recordó algunas cifras positivas que se han tenido post terremoto, en cuanto a la reconstrucción. Desde el 16 de abril, en su Gobierno, se entregó más de 40.000 soluciones habitacionales, decenas de carreteras reconstruidas, centros de atención ciudadana, nuevos mercados, etc. “Esto es una estrategia, usan la mayor tragedia que ha vivido los últimos años la patria para escandalizar a Manabí e impedir que gane Leonardo Orlando, candidato de la lista 5, que va a triunfar como Prefecto y es un ciudadano extraordinario”.

Hechos de presunta corrupción en la Asamblea Nacional e INA Investment

Rafael Correa calificó al caso “INA Paper” como, quizá, uno de los más grandes del país debido a que vincula, directamente, al Presidente de la República. Pero además, criticó la actitud de la Asamblea Nacional al “blindar” la conformación de una Comisión que investigue el caso. “No solo es eso, sino de qué forma, ¿cómo puede ser Presidenta de la Asamblea alguien así que además, llegó inconstitucionalmente, porque le robaron la Presidencia del Legislativo a Viviana Bonilla?”.

“Eso es tráfico de influencias, que es delito. Pero además, es inmoral, antiético, hay falta de división de funciones. Es escandaloso ver cómo se refiere a sus colegas asambleístas y cómo, desesperados para que no los jodan –utilizando las expresiones de una mujer que dirige la Asamblea-, hay que impedir que se conforme la Comisión para investigar la denuncia de corrupción”, dijo.

Para el Exmandatario, Cabezas debería renunciar, pero sabe que no lo hará. “Ya se reunieron ayer, en Guayaquil, con su bloque, los socialcristianos para amarrar la conformación de una pseudo comisión y tratar de salvar a Moreno. No lo van a poder salvar porque el caso es demasiado escandaloso, la prensa internacional ya lo está publicando, pero van a intentarlo. En todo caso, si tuviera dignidad (Cabezas), debería ir a su casa. Si es que hubiera más dignidad en la clase política, debían llamar a muerte cruzada”.

Este sábado, Correa presentará nuevas pruebas del caso. Según detalló, existen movimientos bancarios, mensajes, transferencias de USD $100.000, de pagos de tickets aéreos, de la cercanía del vendedor del departamento, en España, con Moreno. “INA Investment lo paga con sus cuentas en Panamá. Solo pidan que abran esta cuenta en el Balboa Bank en Panamá: 100-4 10 71 378”.

“¿Se acuerdan que hablaban de la ruta del dinero?, pues aquí está. Nosotros, primero encontramos la ruta del dinero y después denunciamos. Abran esta cuenta y verán de dónde viene la plata, el dinero sucio de comisiones de Synohidro, pagadas a un lobbysta (Conto Patiño), amigo íntimo de Lenín Moreno, que también comete un delito de evasión de impuestos, al no declarar esa plata. Lo que es gravísimo además, es que parte de ese dinero fue a parar a la cuenta de INA Investment”, añadió.

El expresidente Correa aseguró que no se puede entender este “blindaje” por parte de la Asamblea Nacional hacia el presidente de la República, Lenín Moreno. “Esto es el colmo de la impunidad, pero aquí la prensa no publica nada, claro con honrosas excepciones, pero el resto está vendido a Moreno y por eso sostienen a alguien no solo inepto, sino corrupto”.

“Quién no permitiría que lo investigue si sabe que es inocente, miren lo que pasó con Jorge Glas. Otra cosa es que no hay justicia en Ecuador. Por eso este señor quiere protegerse y busca como manipular para que no dejen pasar la conformación de una comisión para que lo investigue”. Cuestionó y ratificó que “el que nada debe, nada teme”.

Sobre las declaraciones de Santiago Cuesta denunciando que el asambleísta Ronny Aleaga tuvo contratos con el Gobierno del expresidente aseguró que es una estrategia para dejar de investigar al Presidente, “ahora hay un audio por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional y los medios lo que han dicho es que hay un espionaje. Lo sustancial es lo que se habla y eso es delito, además, es antidemocrático”.

“Ahora Ronny Aleaga denuncia esto y el Gobierno quiere desprestigiarlo con estas acusaciones. Entonces ahora ya no hay problema de los INA Paper o la Asamblea sino que el asambleísta tuvo contratos con el gobierno anterior. Estoy seguro que no es cierto, pero que demuestre que eso es ilegal, si es que es verdad”.

Afirmó que todas estas denuncias forman parte de una estrategia como las noticias sobre la reconstrucción de Manabí, perdida de dinero y otras cosas. “Ahora como hay medios tan mediocres nadie pide pruebas. Por eso es que todos se callan, pidan pruebas, exijamos calidad en la discusión. Sin mejorar el nivel político no vamos a poder salir de esta crisis. Están tratando de proteger a Moreno”.

(JPM-BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato.com