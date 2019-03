Rafael Correa se candidatizaría para la Vicepresidencia de la Asamblea, de haber elecciones anticipadas (AUDIO)

Audio Marzo 15 - Rafael Correa 3



Su compromiso sería el tratar de ganar los comicios para convocar a una Constituyente y elegir autoridades competentes. Tras ello, regresaría a Bélgica El expresidente de la República, Rafael Correa, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, insistió en convocar a muerte cruzada ante un Gobierno "inepto y entreguista". De darse elecciones anticipadas, confirmó que se candidatrizaría para la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional con el compromiso de convocar a una Constituyente y elegir autoridades competentes. Tras ello, regresaría a Bélgica.

“Estas dos opciones son secuenciales. Yo creo que se necesita una Asamblea Constituyente, lo cual es una vergüenza, es una nueva humillación para la patria, pero lamentablemente esto es la consecuencia de estos irresponsables que están en el Gobierno”, lamentó.

“Con dolor les digo, se los advertí, con lo que era la consulta mañosa, pero me quedé corto no creí que iban a ser tan descarados en arrogarse funciones. Porque si ustedes ven en la pregunta 3 en la Consulta del 2018 decía que se iba a destituir a los actuales consejeros, escoger a un nuevo Consejo a dedo por Carondelet y tercero que podían destituir a autoridades algo que solo puede hacer Asamblea”, añadió.

Aclaró que en ningún lado, de esta propuesta, estaba que podían sustituir a las autoridades que habían sido destituidas. “Todo esto lo hicieron por el odio contra Correa. Ahora, inclusive, van a nombrar a una nueva Fiscal y van a poner a la que peor nota saco. Todo lo que están haciendo es inconstitucional”.

Recordó que todo este tipo de acciones no hubieran sido posibles sin el apoyo de la “prensa mercantilista”. “Ellos son los grandes responsables de lo que está pasando. Necesitamos una Constituyente, pero si ellos lo hacen va a terminar desfalcando lo que queda del país, nos roban toda la patria”.

“Para evitar eso hay que llamar a muerte cruzada, que son elecciones anticipadas. Yo lo he dicho, una vez que se haga eso, yo me lanzo para la Asamblea o como vicepresidente, tratamos de ganar esa elección con el compromiso de que organizamos la Asamblea Constituyente, definimos las autoridades para el Estado, recuperamos la patria y yo me regreso a Bélgica”, criticó.

