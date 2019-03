Elizabeth Cabezas no renunciará a la Asamblea Nacional

Asegura que cuenta con el apoyo de su bancada para seguir al frente del Legislativo La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se refirió al pedido de renuncia a su cargo solicitado por varios asambleístas, tras la filtración del audio en el que mantiene una conversación vía telefónica con la ministra del Interior, María Paula Romo; y señala que no renunciará, pues tiene el apoyo de Alianza PAIS. Añade que se concentrará en eliminar las acciones de espionaje en la Asamblea. "El problema no es mi renuncia, sino desestabilizar y caotizar al país para llevarlo a una situación en la que sea ingobernable. Cuento con el respaldo de mi bancada para continuar al frente del Legislativo", dice.

Sobre la decisión que tomó este jueves 14 de marzo la bancada de Alianza PAIS y aliados, de plantear a la Asamblea que investigue los supuestos nexos del Presidente Lenín Moreno con paraísos fiscales, Cabezas menciona que se hará a través de un mecanismo legal que sea válido con los procedimientos que están establecidos. "La ley claramente determina que el establecimiento de las comparecencias para el Presidente no son los mismos que para los otros miembros del Ejecutivo, en esa línea y en base a la documentación que tenemos, debemos establecer la validez del procedimiento a seguir".

"Vamos a hacer un proceso de investigación, aquí no es el tema del juicio político a quién, sino en base a qué. No podemos justificar que una persona descalificada en este momento, lo que pretende es establecer mecanismos para desinstitucionalizar al país y generar caos, y no debemos seguirle el juego a un grupo político que lo único que quiere es satanizar todo", agrega.

Menciona que la Asamblea también investigará el uso de los aviones presidenciales y el uso de los recursos para la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto del 16 de abril del 2016.

"Ya hay un informe de Contraloría que determina cuáles son las situaciones que se han dado en estos hechos. Pero el objetivo de estos escándalos es distraernos de los reales problemas y responsabilidades que se están descubriendo y están saliendo a la luz", sostiene la presidenta de la Asamblea.

"El tema del terremoto en Manabí, que afectó a tantos manabitas y esmeraldeños, no puede ser usado de una manera irresponsable", acota.

Cabezas impulsa el voto nulo para los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y menciona que lo hace porque "generan propuestas contrarias a lo que la ley les permite".

"Todos los postulantes hacen una campaña planteando temas que están alejados de sus atribuciones legales, se ve con claridad que quienes aspiran a este cargo no conocen cuáles serán sus acciones y pondrán en riesgo todo lo avanzado en los últimos años", señala.

Cabezas aclara que propone reducir las facultades del Consejo de Participación para devolver a la Asamblea la potestad de designar las autoridades.

"Y en el caso que se haga una consulta popular, debe ser para eliminar este Consejo, o hacer un planteamiento de la reducción de sus facultades, eso ya depende de la pregunta, que debe ser calificada por la Corte Constitucional", destaca.

(FO)

Con información de: Ecuavisa