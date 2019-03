PAIS propondrá a la Asamblea Nacional investigar los presuntos nexos del Presidente Moreno con offshore

"Nuestra bancada va a ser quien proponga este proceso de fiscalización para que el país no tenga dudas de que el caso quede esclarecido", ratificó el legislador César Litardo El asambleísta César Litardo, coordinador de la bancada de Alianza PAIS (AP)-Aliados, anunció que propondrá al Parlamento investigar los presuntos nexos del Presidente de la República, Lenín Moreno, con paraísos fiscales. Esto luego de que el 7 de marzo de 2019, la propuesta del legislador de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, fuera negada por el Pleno. "Nuestra bancada va a ser quien proponga este proceso de fiscalización para que el país no tenga dudas de que el caso quede esclarecido", dijo.

El presidente de la República ha manifestado no tener ninguna vinculación con esta denuncia, recalcó Litardo. "Ningún asambleísta ni el presidente está obstaculizando ningún proceso de fiscalización ni investigación sobre denuncias de supuestos manejos de empresa offshore por parte de familiares del presidente de la República", recalcó.

El parlamentario oficialista insistió, en nombre de la bancada, en rechazar el "intento de engañar al país usando artículos y formalidades irregulares en torno a la Constitución para engañar y establecer intenciones de mecanismos de control político y de fiscalización que no están apegados a la ley".

La decisión del bloque de PAIS se da también luego de la viralización en redes sociales de un audio de conversaciones entre Elizabeth Cabezas con la ministra del Interior, María Paula Romo, sobre el pedido de la bancada de la Revolución Ciudadana de investigar al presidente Moreno con respecto al tema de los paraísos fiscales.

El 11 de marzo, Cabezas pidió un análisis policial dentro del Legislativo, al referirse a la conversación con la ministra del Interior, María Paula Romo, que se conoció tras la filtración de un audio.

Esto fue después de que el asambleísta Ronny Aleaga denunciara a la titular del Legislativo y a la ministra Romo por tráfico de influencias.

Sobre el contenido del audio, Cabezas dijo en esa fecha que la conversación ha sido pública. "Aquí no hay nada que explicar, como presidenta de la Asamblea tengo la obligación de coordinar, de consensuar y de hablar con el resto de las bancadas, si algún presidente de la Asamblea se permite decir que esto no lo ha hecho, entonces ha incumplido con su tarea, posiblemente esto no se hizo en el periodo pasado, cuando realmente había un dominio total de una bancada política, en la que no se necesitaba hablar con nadie sino solo imponer decisiones y leyes en este país".

El 12 de marzo, la fiscal general (e), Ruth Palacios, se pronunció sobre el audio. En una entrevista radial, la autoridad indicó que verificará si existen los elementos que configuren un delito. No obstante, anticipó que "es posible que se haya violado el derecho a la intimidad".

(JPM)

Fuente: Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com