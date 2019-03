Ecuador busca obtener USD$ 136 millones tras venta spot con el mejor precio por crudo

Se exportarán más de 2 millones de barriles Por medio de un comunicado, Petroecuador dio a conocer que Ecuador consiguió vender la primera licitación del 2019, que fue adjudicada a la empresa Tesoro Refining and Marketing Company LLC, al mejor precio por crudo ecuatoriano. Por este motivo se espera conseguir un ingreso de USD$ 136 millones de dólares.

Esta empresa ofertó un diferencial positivo de USD $ + 3.99 por barril, adicional al valor WTI, (West Texas Intermediate) que es el marcador para Ecuador. Según autoridades estas ofertas eliminan al intermediario, pues se produce una venta directa a una refinería, de esta manera el Ecuador obtiene el mejor precio por su crudo. Este es el mayor referencial obtenido en los procesos de venta spot desde el 2017.

Para ello, EP Petroecuador invitó a 46 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron once (11) excusas y diez (10) ofertas de las empresas: Enap-Empresa Nacional del Petróleo, Eni Trading & Shipping S.p.A., Glencore LTD., Mitsubishi Corporation, Petrochina Internacional Co. LTD., Gunvor S.A.; Phillips 66 Company, PTT International Trading PTE. LTD., Tesoro Refining and Marketing Company LLC, Trafigura PTE. LTD. y Vitol INC.

Esta venta generó importantes resultados ya que todas las propuestas ofrecieron diferenciales positivos sobre el marcador WTI. De acuerdo a los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en 6 cargamentos de 360.000 barriles +/- 5%, cada uno, que serán entregados en el período abril – junio 2019, distribuidos de la siguiente manera: abril (4), mayo (1) y junio (1). La primera ventana de carga será entre el 04 y 06 de abril de 2019. Esta venta estará regida bajo el Crudo Marcador West Texas Intermediate (WTI) . (BGV)

Fuente: Petroecuador/ Ecuadorinmediato