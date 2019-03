Miles de extranjeros ya no podrán votar por ser eliminados del padrón electoral

Este es el caso de Mónica Gloria Solver Riquelme Ostornol, Heriette Hurtado Neira, Isabel Francisca Muñoz Navez, Gloria Andrea Pérez Riquelme y Cecilia Pilar Pérez Riquelme, quienes enviaron una carta pidiendo explicaciones al CNE ya que son chilenas que han vivido más de 25 años en el país, con documentos actualizados y legalizados por la Cancillería, pero ya no pueden votar.

“Exigimos la reparación de nuestros derechos y la habilitación de nuestro registro en el padrón electoral, así como la de todos nuestros compatriotas y extranjeros legalmente radicados en el país que cumplen con todos los requisitos legales habilitantes y que han sido eliminados del padrón electoral”, estas personas representan al Colectivo FREMUCHE, Frente de Mujeres Chilenas en Ecuador.

Por su parte el CNE respondió que “En el registro electoral para las Elecciones Seccionales 2019 y del CPCCS, se eliminó el registro de 42. 906 personas extranjeras que constaban desde el proceso electoral 2009 y que se mantenían en base a la resolución PLE-CNE-8-14- 12-2010, el retiro de estas personas se adoptó en base al criterio emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE, con informe 0057-DNAJ-CNE-2018, de 5 de noviembre del 2018, el cual es parte de la motivación de la resolución PLE-CNE-5-6-11-2018 T, con la cual se aprueba el cierre el registro electoral para las Elecciones Seccionales 2019 y del CPCCS”.

“Por lo antes referido y conforme lo establece el Código de la Democracia, el voto de las personas extranjeras es facultativo, por lo que, no sufragar no genera multas de ningún tipo, además las personas que cumplan los requisitos, podrán inscribirse en el registro electoral posteriormente a las elecciones del 2019”.

Esta respuesta del CNE demuestra que los extranjeros eliminados sí podrán arreglar su situación para poder votar pero después de las elecciones seccionales. Desde el 2009 había aproximadamente 80.000 empadronados. El Consejo Nacional Electoral no da cifras actuales, pero los usuarios informan que serían 113.171 fueron dados de baja. (BGV)

Fuente: La Palabra Abierta/ Twitter/ Ecuadorinmediato

A pesar de haber votado en 2017, no lo podré en estas elecciones. Me bajaron del padrón electoral como a muchos extranjeros, algunos residiendo en Ecuador desde más de 30 años. No hay democracia cuando se vulneran derechos. Cómo se hizo este proceso del cual está tan orgulloso? https://t.co/n1tMTWtdDL