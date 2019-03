Guillermo León habría salido del Ministerio de Telecomunicaciones por no retirar frecuencias a grupo "El Comercio"

La Contraloría General del Estado lo sancionó con la destitución del cargo por haber incumplido la revisión de 221 títulos habilitantes otorgados en el concurso público de adjudicación Luego de que Ecuavisa denunciara, ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), el funcionamiento irregular de las frecuencias temporales a favor de RTS y Televicentro, que pertenecen al grupo "El Comercio" y su propietario Ángel Gonzáles; la Contraloría General del Estado (CGE) sancionó con destitución como ministro de Telecomunicaciones a Guillermo León. Tras ello, el Presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó su renuncia. Por lo que la razón que habría causado su salida sería el no retirar las frecuencias a grupo "El Comercio".

Y es que Ecuavisa pidió que estas frecuencias sean revertidas al Estado y se determinen responsabilidades dentro del proceso de entrega y extensión de plazos de funcionamiento, más aún cuando para la concesión se usó un reglamento que altera varias normas legales.

“Incluyó una modalidad de entrega de frecuencias temporales en tecnología análoga, lo cual no está permitido ni previsto en la ley y la Constitución. Esto es lo que devela la denuncia señalando que fueron entregadas irregularmente”, explicó Juan Pablo Rojas, abogado de Ecuavisa.

Y agregó que se debe respetar la ley porque “las reglas estén claras para todos”. “Aquí vemos que existen medios de comunicación que tienen cierta beca y que pueden tener frecuencias temporales sin que puedan ser estas legales y adicionalmente hay un acaparamiento en este mismo grupo de frecuencias”, sostuvo Rojas.

El 4 de agosto del 2015, ARCOTEL emitió una resolución con la que autorizó a Televicentro el uso de la frecuencia de canal 11 para transmitir su señal en el centro y sur de Guayaquil. En tanto que el 31 de agosto emitió otra con la que le autorizó el uso de una repetidora para cubrir esa llamada.

Las frecuencias fueron temporales y debían ser usadas para investigación de tecnologías de televisión y la Agencia de Regulación ató su vigencia al apagón analógico que tenía que producirse el 31 de diciembre del 2016.

Cumplido el plazo establecido, el 5 de enero del 2017 la ARCOTEL dispuso que esas frecuencias dejen de emitir sus señales, pero una serie de recursos administrativos impidieron que se cumpla esa orden. El 30 de junio del 2017, la Agencia emitió una nueva resolución anulando la decisión previa y dejando en vigencia esas frecuencias al menos hasta el 2020.

Tras la denuncia entregada por la televisora, y por no cumplir con el análisis caso por caso, de los 221 títulos habilitantes que fueron otorgados en el concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, efectuado en el 2016, la Contraloría General del Estado (CGE) lo notificó sancionándolo con la destitución de su cargo y una multa de USD $7.720.

El ministro León tenía un plazo de 60 días para cumplir con la recomendación del organismo de control y no lo hizo. Ahora cuenta con 30 días para emitir descargos. La Contraloría aprobó el informe DNA4-0001-2019 el 11 de febrero pasado sobre el seguimiento a las 15 recomendaciones de carácter obligatorio y de aplicación inmediata que entregó a la ARCOTEL y al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), en junio del 2018 como parte de un examen especial.

De estas 15 recomendaciones, siete fueron cumplidas, otras siete no se han implementado por la falta de un nuevo concurso, y la recomendación cinco no ha sido cumplida: “En los casos en los que existan derechos adquiridos generados para el efecto de la emisión del título habilitante, deberá analizarse caso por caso, para la adopción de decisiones que en derecho correspondan”, señala el informe.

Pese a que hubo un intercambio de información entre la ARCOTEL y el CORDICOM y se resolvió la revisión de los títulos habilitantes de forma individual, la Contraloría concluyó que no se efectuó dicho análisis y no se tomaron las decisiones de cada caso, por lo que determinó que no se cumplió con sus recomendaciones.

Posteriormente, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República informó que el mandatario Lenín Moreno aceptó la renuncia de Guillermo León como ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, presentada este 13 de marzo del 2019. El Jefe de Estado encargó al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, esta cartera.

(JPM)

Fuentes: Ecuadorinmediato.com – Ecuavisa – El Comercio